«Фламінго» вдарили по Самарі, Запоріжжя і Крим під атакою: головне за ніч 15 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 серпня 2026 року

Ніч на 15 серпня відзначилася ударом українських ракет «Фламінго» по оборонних підприємствах Самари та атаками на Запоріжжя і окупований Крим. Водночас ООН зафіксувала рекордні втрати цивільних в Україні за липень. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 серпня.

Ракети «Фламінго» вдарили по Самарі: під ударом оборонні підприємства

Українські ракети «Фламінго» вразили Самару – під удар потрапили оборонні підприємства міста.

Росія атакувала Запоріжжя: постраждали ТЦ і підприємство

Ворог завдав удару по Запоріжжю – під удар потрапили торговий центр і промислове підприємство.

Дрони вдарили по Криму: пожежа в районі Балаклави

Безпілотники атакували окупований Крим – в районі Балаклави спалахнула пожежа.

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