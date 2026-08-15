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«Фламінго» вдарили по Самарі, Запоріжжя і Крим під атакою: головне за ніч 15 серпня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Фламінго» вдарили по Самарі, Запоріжжя і Крим під атакою: головне за ніч 15 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 серпня 2026 року

Ніч на 15 серпня відзначилася ударом українських ракет «Фламінго» по оборонних підприємствах Самари та атаками на Запоріжжя і окупований Крим. Водночас ООН зафіксувала рекордні втрати цивільних в Україні за липень. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 серпня.

Ракети «Фламінго» вдарили по Самарі: під ударом оборонні підприємства

Українські ракети «Фламінго» вразили Самару – під удар потрапили оборонні підприємства міста.

«Фламінго» вдарили по Самарі, Запоріжжя і Крим під атакою: головне за ніч 15 серпня фото 1

Росія атакувала Запоріжжя: постраждали ТЦ і підприємство

Ворог завдав удару по Запоріжжю – під удар потрапили торговий центр і промислове підприємство.

«Фламінго» вдарили по Самарі, Запоріжжя і Крим під атакою: головне за ніч 15 серпня фото 2

Дрони вдарили по Криму: пожежа в районі Балаклави

Безпілотники атакували окупований Крим – в районі Балаклави спалахнула пожежа.

«Фламінго» вдарили по Самарі, Запоріжжя і Крим під атакою: головне за ніч 15 серпня фото 3

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Теги: Запоріжжя пожежа Крим росія ринок втрати липень

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