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Україна запустила розробку роботів-гуманоїдів для війська

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна запустила розробку роботів-гуманоїдів для війська
Brave1 запустив конкурс на розробку роботів-гуманоїдів
фото: «Мілітарний»

Новий грантовий конкурс має пришвидшити створення технологій, які дозволять виконувати найнебезпечніші бойові завдання без участі військових

В Україні проведуть грантовий конкурс зі створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони. Його головною метою є роботизація першої лінії бойового зіткнення та зменшення ризиків для українських військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мілітарний».

Про запуск нової ініціативи повідомив керівник кластера оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк під час заходу Brave1 Advantage. За його словами, напрям створення людиноподібних роботів відповідає сучасним світовим тенденціям, адже такі технології активно розвиваються у США та Китаї.

Водночас українські розробники на першому етапі зосередяться на створенні простіших платформ. Надалі вони поступово отримуватимуть ширший функціонал відповідно до потреб українських військових.

У Brave1 наголошують, що на відміну від більшості закордонних проєктів, українська програма орієнтована виключно на оборонні потреби. Очікується, що нові інженерні рішення допоможуть Силам оборони ефективніше виконувати бойові завдання та утримувати позиції.

Наразі гуманоїдні роботи залишаються дорогими й технічно складними системами. Вони потребують регулярної підзарядки, можуть втрачати рівновагу та складаються з десятків механізмів, робота яких має бути максимально надійною для використання в умовах бойових дій.

Нагадаємо, на початку 2026 року американська компанія Foundation Future Industries доставила до України двох роботів-гуманоїдів Phantom MK-1 для випробувань поблизу лінії фронту. За інформацією CNBC, роботи виконували логістичні завдання, зокрема доставляли вантажі та працювали у небезпечних районах. Компанія назвала це першим відомим випадком застосування гуманоїдних роботів у зоні активного збройного конфлікту. Міністерство оборони України офіційно не коментувало ці випробування.

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Теги: робототехніка війна Україна

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