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Дрони вдарили по окупованому Криму: пожежа в районі Балаклави

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони вдарили по окупованому Криму: пожежа в районі Балаклави
фото: соцмережі

Вибухи та стрілянину ППО чули в Севастополі та Бахчисарайському районі

У ніч проти суботи, 15 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів – місцеві повідомляють про атаку безпілотників, після якої в Севастополі виникли перебої з електропостачанням, а в районі Балаклави спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

За даними каналу, вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів чули у Севастополі та Бахчисарайському районі. Невдовзі після цього в місті зафіксували проблеми з електропостачанням. Один із підписників «Кримського вітру» повідомив, що після трьох вибухів – ймовірно, влучань – у районі Балаклави розгорілася сильна пожежа, яка продовжує посилюватися, і чути детонацію. За інформацією Telegram-каналу WorldMilitares, супутникова система моніторингу пожеж NASA FIRMS зафіксувала можливе загоряння в районі позиції протиповітряної оборони окупантів поблизу Севастополя.

Дрони вдарили по окупованому Криму: пожежа в районі Балаклави фото 1
карта: osint-канал worldmilitares

Представники окупаційної адміністрації наразі офіційно не коментували наслідки нічної атаки.

Ще напередодні, 14 серпня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про ураження 29 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях півдня України – зокрема під удар потрапила Балаклавська ТЕС, а також електропідстанції в окупованих районах Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Балаклава й прилегла до неї Балаклавська ТЕС останнім часом стають цілями для ударів регулярно. У ніч проти 12 серпня безпілотники також атакували об'єкти енергетики поблизу Севастополя – вибухи лунали біля мобільної газотурбінної електростанції, підстанції в місті та безпосередньо біля Балаклавської ТЕС, після чого в Севастополі знову фіксували перебої зі світлом.

Нагадаємо, на початку серпня безпілотники атакували окупований Крим і пошкодили два кораблі берегової охорони ФСБ РФ в порту Керчі – «Балаклаву» та «Керч».

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Теги: пожежа Крим окупанти анексія Севастополь блекаут

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