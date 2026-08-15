Втрати ворога станом на 15 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 370 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 серпня 2026 року.

фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати Росії у війні на 15 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:

особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб;

танків – 12 269 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.;

артилерійських систем – 47 932 (+62) од.;

РСЗВ – 2 026 (+2) од.;

засобів ППО – 1 568 (+3) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 241 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 134 375 (+522) од.;

спеціальної техніки – 4 528 (+4) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 15 серпня 2026 року