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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Історія з польськими МіГами, або Коли одна деталь міняє картину

glavcom.ua
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Винищувач МіГ-29 Повітряних сил Польщі
фото: depositphotos.com

Істина, як завжди десь поруч

Історія про відмову Польщі передати Україні МіГ-29 стала однією з тих новин, які швидко обростають спрощеннями. Спочатку картина виглядала однозначно: Варшава не віддає літаки, бо хоче отримати натомість українські технології дронів, а коли не отримала бажаного, вирішила прикритися звинуваченнями на адресу України.

Але деталі змінюють суть історії, і в цьому випадку деталь виявилася вирішальною. Тому давайте розбиратися.

Українська делегація дійсно оглядала літаки в Мальборку. Фахівці дійсно визнали технічний стан незадовільним, особливо шасі. І тут виникає розвилка, яку варто зафіксувати: йшлося не про передачу літаків «як є», а про вимогу капітального ремонту перед передачею.

Погодьтесь, це вже зовсім інша історія, ніж та, яку подавали в перші дні. Різниця принципова. Якщо Польща просто віддає техніку без ремонту, відповідальність за подальшу долю літаків лягає на отримувача: хочеш, лагодь сам, хочеш, використовуй на запчастини.

Але якщо Україна наполягала саме на капітальному ремонті за рахунок польської сторони, це вже інша комерційна пропозиція, і зовсім інший рівень витрат для Варшави.

Капітальний ремонт МіГ-29 коштує дорого і триває довго, тому небажання Польщі брати на себе ці витрати виглядає цілком раціональним рішенням, а не проявом невдячності чи прихованого розрахунку на обмін технологіями.

Водночас українська позиція теж має логіку. Якщо літаки настільки зношені, що без ремонту не мають бойової цінності, обмінювати на них сучасні технології безпілотників не надто вигідно. Сторони фактично по-різному оцінювали вартість того, про що домовлялися, і саме тому перемовини зайшли в глухий кут.

Що з цього випливає для нас, як для спостерігачів? Наратив про «Польща хотіла виміняти металобрухт на українські дрони» є перебільшенням і політичною інтерпретацією. Так само спрощенням є теза, що Україна просто відмовилася від допомоги.

Істина, як завжди десь поруч. І крапка в цій історії ще не поставлена. Саме тому варто перевіряти деталі, перш ніж робити висновки про мотиви іншої сторони.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща авіація війна Україна

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