Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 22 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 22 штурми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 25 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та здійснили 80 авіаційних ударів, під час яких скинули 234 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 9641 дрон-камікадзе та здійснили 3203 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 83 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів зазнали Бачівськ, Кореньок, Рижівка, Товстодубове, Уланове, Волфине, Будки, Шпиль, Рогізне, Кучерівка, Безсалівка, Винторівка, Гаврилова Слобода, Старикове, Атинське, Вовківка, Малушине, Середина-Буда та Яструбщина Сумської області, а також Янжулівка, Богданове та Клюси Чернігівської області. Авіаційного удару противник завдав по Товстодубовому.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 11 районів зосередження живої сили противника, п’ять артилерійських систем, пункт управління безпілотними літальними апаратами та ще один важливий об'єкт російських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із DeepState

Минулої доби зафіксовано вісім бойових зіткнень. Водночас противник здійснив 74 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, сім із них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із DeepState

Українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Козачої Лопані, Гоптівки, Стариці, Радьківки та Зарубинки.

На Куп’янському напрямку

скриншот із DeepState

Російські війська здійснили одну атаку у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку

скриншот із DeepState

Окупанти 14 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Лимана, Новоселівки, Діброви та Дробишевого, а також неподалік Ольгівки.

На Слов’янському напрямку

скриншот із DeepState

Противник здійснив 10 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного, Діброви та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку

скриншот із DeepState

Минулої доби російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із DeepState

Ворог здійснив 19 атак у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Новоселівки та Грузького, а також у напрямках Вільного та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

скриншот із DeepState

Українські захисники зупинили 22 атаки противника. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Нового Донбасу, Добропілля, Вільного, Новоолександрівки, Сергіївки, Муравки та Новопавлівки, а також у районах Родинського, Мирного, Котлиного, Удачного та Новомиколаївки.

На Олександрівському напрямку

скриншот із DeepState

Загарбники здійснили чотири атаки в районах Нового Запоріжжя, Андріївки-Клевцового, Олександрограда та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із DeepState

Окупанти дев’ять разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися в районах Різдвянки, Рівного, Долинки, Гіркого, Данилівки та Лісного.

На Оріхівському напрямку

скриншот із DeepState

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед неподалік Новояковлівки.

Нагадаємо, триває 1643-й день повномасштабної війни в Україні.