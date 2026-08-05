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Європа та РФ провели новий раунд таємних переговорів щодо України – Bloomberg

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Європа та РФ провели новий раунд таємних переговорів щодо України – Bloomberg
Європейські експосадовці та представники РФ провели таємну зустріч
фото з відкритих джерел

За даними видання, у зустрічі брали участь колишні високопосадовці Великої Британії, Франції та Німеччини

У липні представники європейських країн та Росії провели ще один раунд неофіційних переговорів щодо можливих шляхів завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, з європейського боку в зустрічі брали участь колишній радник прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, ексдержсекретар МЗС Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат П'єр Вімон.

Хто представляв Росію – джерела Bloomberg не уточнюють. Водночас учасники переговорів та офіційні представники країн не підтвердили факт проведення зустрічі й відмовилися від коментарів.

Як зазначає видання, подібні контакти належать до так званої «дипломатії другого треку». У них зазвичай беруть участь колишні посадовці та експерти без офіційного мандата від урядів. Мета таких зустрічей – неформальний обмін думками щодо можливих шляхів врегулювання міжнародних конфліктів, а напрацьовані ідеї згодом можуть передаватися офіційним дипломатичним каналам.

Нагадаємо, у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що на території країни відбулася зустріч представників Німеччини та Росії, під час якої також обговорювали можливість завершення війни в Україні.

Коментуючи цю інформацію, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що подібні контакти мають «близьке до нуля» значення для припинення війни. Він наголосив, що Україна не уповноважувала Німеччину проводити такі переговори від свого імені.

Раніше офіс президента Європейської ради Антоніу Кошти встановив дипломатичні канали комунікації з Кремлем. У Брюсселі наголосили, що йшлося лише про технічне налагодження контактів, а не про обговорення конкретних умов завершення війни в Україні. 

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Теги: Європа Німеччина Велика Британія Франція переговори росія Україна

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