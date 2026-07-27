Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські мільярдери знайшли новий спосіб рятувати свої статки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Російські мільярдери знайшли новий спосіб рятувати свої статки
Після хвилі конфіскацій російські мільярдери виводять десятки мільярдів
фото: АР

Найбагатші громадяни РФ дедалі активніше позбуваються російських активів

Найбагатші росіяни дедалі активніше виводять свої кошти з країни, змінюючи структуру інвестиційних портфелів. Вони продають російські активи та вкладають гроші у криптовалюту, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди, що, за оцінкою української розвідки, свідчить про втрату довіри до перспектив економіки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У СЗРУ зазначають, що така тенденція збігається з безпрецедентним падінням російського фондового ринку, яке триває вже 19-й тиждень поспіль. За оцінками розвідки, інвестори дедалі частіше прагнуть позбутися російських цінних паперів і перевести капітал у більш захищені активи.

Станом на середину липня акції найбільших компаній РФ суттєво втратили у вартості. Зокрема, цінні папери «Газпрому» та ВТБ подешевшали більш ніж на 21%, «Норнікеля» – на 24%, «Аерофлоту» – на 27%, а МТС – на 28%.

Найбільше падіння зафіксували у золотодобувної компанії «Полюс». Лише за два тижні її ринкова капіталізація скоротилася на 53%.

За оцінками аналітиків, із початку квітня російський фондовий ринок загалом втратив близько 30% капіталізації та відкотився до рівня 2016 року. У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що настільки тривалого безперервного падіння не фіксували за весь час ведення статистики, починаючи з 1997 року.

Для порівняння у СЗРУ навели приклад довгострокових інвестицій. Якби у 2006 році інвестор вклав тисячу доларів в акції Apple, то сьогодні його прибуток перевищив би 130 тисяч доларів. Аналогічне вкладення в акції «Газпрому» за цей самий період принесло б збиток понад 600 доларів.

Ще одним свідченням проблем російської економіки у розвідці назвали ситуацію з державними запозиченнями. За останній місяць Міністерство фінансів РФ тричі скасовувало розміщення облігацій федеральної позики через невигідні для держави заявки інвесторів, унаслідок чого не змогло залучити нові кошти.

Водночас видання Bloomberg повідомляє, що російські мільярдери останнім часом значно активізували виведення капіталу за кордон через побоювання втратити свої активи внаслідок посилення тиску з боку Кремля. За оцінками джерел агентства, лише від початку 2026 року з Росії неофіційно могли вивести десятки мільярдів доларів.

Читайте також:

Теги: розвідка росія гроші олігархи криптовалюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зменшення черг відбулось за рахунок стягування до Москви запасів палива з регіонів
Кремль розколює Росію заради Москви
24 липня, 17:18
Тім Пул зробив нову заяву про Україну
Відомий критик України зі США несподівано підтримав Київ
24 липня, 08:44
На Харківщині окупанти поцілили прямо в будинок, де перебували люди
На Харківщині з-під руїн сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
19 липня, 02:25
Сибіга висловився про зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині
Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Сибіга назвав головну умову
16 липня, 21:40
Указ має ускладнити використання криптовалют для обходу санкцій
Україна посилила санкції проти російських фінансових установ
15 липня, 18:44
Після атаки на території «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані спостерігається потужне задимлення
Вибухи від Башкирії до Криму: дрони атакували НПЗ та підстанцію (фото, відео)
14 липня, 06:28
РФ закриває залізничні пункти пропуску тимчасово
РФ закриває залізничне сполучення на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією
30 червня, 23:37
Повітряні сили пояснили особливості ударів ракетами «Циркон»
Повітряні сили назвали головну перешкоду для перехоплення ракет «Циркон»
29 червня, 13:26
Як Росія знову потрапляє у фінансову петлю
Фінансова петля Росії. Історія знову повторюється
29 червня, 07:57

Соціум

Російські мільярдери знайшли новий спосіб рятувати свої статки
Російські мільярдери знайшли новий спосіб рятувати свої статки
До +40°C. Францію накриє четверта за літо хвиля спеки
До +40°C. Францію накриє четверта за літо хвиля спеки
Стало відомо, скільки Румунія заплатила за збиття трьох дронів РФ
Стало відомо, скільки Румунія заплатила за збиття трьох дронів РФ
Росія втратила ще один навчальний літак L-39
Росія втратила ще один навчальний літак L-39
Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів
Нову мобілізацію вже не приховати? Кремль підготувався до можливих заколотів
Удар по експортному терміналу у Ростовській області: Генштаб розкрив деталі
Удар по експортному терміналу у Ростовській області: Генштаб розкрив деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
134K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
131K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
115K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua