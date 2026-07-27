Російські мільярдери знайшли новий спосіб рятувати свої статки

Найбагатші громадяни РФ дедалі активніше позбуваються російських активів

Найбагатші росіяни дедалі активніше виводять свої кошти з країни, змінюючи структуру інвестиційних портфелів. Вони продають російські активи та вкладають гроші у криптовалюту, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди, що, за оцінкою української розвідки, свідчить про втрату довіри до перспектив економіки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У СЗРУ зазначають, що така тенденція збігається з безпрецедентним падінням російського фондового ринку, яке триває вже 19-й тиждень поспіль. За оцінками розвідки, інвестори дедалі частіше прагнуть позбутися російських цінних паперів і перевести капітал у більш захищені активи.

Станом на середину липня акції найбільших компаній РФ суттєво втратили у вартості. Зокрема, цінні папери «Газпрому» та ВТБ подешевшали більш ніж на 21%, «Норнікеля» – на 24%, «Аерофлоту» – на 27%, а МТС – на 28%.

Найбільше падіння зафіксували у золотодобувної компанії «Полюс». Лише за два тижні її ринкова капіталізація скоротилася на 53%.

За оцінками аналітиків, із початку квітня російський фондовий ринок загалом втратив близько 30% капіталізації та відкотився до рівня 2016 року. У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що настільки тривалого безперервного падіння не фіксували за весь час ведення статистики, починаючи з 1997 року.

Для порівняння у СЗРУ навели приклад довгострокових інвестицій. Якби у 2006 році інвестор вклав тисячу доларів в акції Apple, то сьогодні його прибуток перевищив би 130 тисяч доларів. Аналогічне вкладення в акції «Газпрому» за цей самий період принесло б збиток понад 600 доларів.

Ще одним свідченням проблем російської економіки у розвідці назвали ситуацію з державними запозиченнями. За останній місяць Міністерство фінансів РФ тричі скасовувало розміщення облігацій федеральної позики через невигідні для держави заявки інвесторів, унаслідок чого не змогло залучити нові кошти.

Водночас видання Bloomberg повідомляє, що російські мільярдери останнім часом значно активізували виведення капіталу за кордон через побоювання втратити свої активи внаслідок посилення тиску з боку Кремля. За оцінками джерел агентства, лише від початку 2026 року з Росії неофіційно могли вивести десятки мільярдів доларів.