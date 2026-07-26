Іран звинуватив Зеленського в атаці на судно та пригрозив відповіддю

Раніше Іран заявив, що «український удар» по цивільному судну в Оманській затоці є «небезпечним розширенням війни»

Атака, за словами міністра закордонних справ Ірану, нібито відбулася за наказом Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно. Він заявив, нібито вона була здійснена «за наказом Ізраїлю». Як інформує «Главком», відповідну заяву глава іранського МЗС опублікував у соцмережі X.

«Зеленський напав на іранське судно, убивши моряка», – висловився він.

За словами Арагчі, удар є порушенням Статуту ООН і, як він стверджує, мав на меті втягнути країни Європи у війну. Він також заявив, що дії України «не можуть залишитися без відповіді».

Крім того, очільник іранської дипломатії повідомив, що обговорив цей інцидент із верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, а також міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

На момент публікації українська сторона не коментувала заяви іранського міністра.

Раніше Іран заявив, що «український удар» по цивільному судну в Оманській затоці є «небезпечним розширенням війни». «Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран рішуче засуджує дії українського режиму щодо нападу на іранське торговельне судно в Каспійському морі», – ідеться у заяві МЗС Ірану.

У ніч проти 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали ударів по низці військових об'єктів в акваторії Каспійського моря.

Зокрема, дрони атакували нафтодобувну платформу родовища «Філановського». Також під удар потрапили вантажні судна Port Olya 2 та Begey, які, за даними спецслужби, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією. Крім того, було уражено ракетний катер проєкту 12418 «Молнія». У спецслужбі зазначили, що ці удари є відповіддю на російські атаки по українській портовій інфраструктурі та спроби блокувати українське судноплавство.

До слова, 25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що від початку липня Росія веде активну супутникову зйомку території країн Перської затоки та американських військових об'єктів, а отримані знімки передає Ірану. За його словами, українська сторона зафіксувала кореляцію між російською розвідкою з космосу та подальшими іранськими ударами.