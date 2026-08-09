Розробники дрона, який у квітні представили Путіну, опинилися в СІЗО

Співзасновників компанії «Дрон Солюшнс» звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі

У Москві заарештували керівників російської компанії «Дрон Солюшнс» В'ячеслава Барбасова та Іраклі Хазалію, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем. Їх підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Суму ймовірних збитків наразі не розголошують. Компанія «Дрон Солюшнс» займається розробкою та виробництвом безпілотних авіаційних систем. Також вона створює власне програмне забезпечення для керування польотами та системи комп'ютерного зору на основі нейромереж.

На сайті компанії стверджується, що її безпілотники здатні працювати за різних кліматичних умов, а використовують їх для моніторингу нафтогазової інфраструктури, виявлення пожеж та охорони територій.

Лише кілька місяців тому одну з розробок компанії демонстрували російському диктатору Володимиру Путіну. У квітні під час його відвідин Федерального центру медицини катастроф Національного медико-хірургічного центру імені Миколи Пирогова йому представили безпілотник «Лелека». Цей дрон призначений для транспортування медичних вантажів, а також організації телемедичних консультацій. Можливості комплексу також презентували міністру охорони здоров'я РФ Михайлу Мурашку.

Нагадаємо, раніше поблизу російського Єкатеринбурга було підірвано автомобіль, у якому перебував розробник дрона «Упир» Володимир Ткачук. За попередньою інформацією, вибухівку заклали під автомобіль. Одна людина загинула, а Ткачука госпіталізували. Повідомлялося, що він зазнав тяжких поранень та перебуває в реанімації.