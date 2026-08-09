Командир бригади «Ахіллес» порадив, як готуватися до зими

Юрій Федоренко закликав українців подбати про майбутній важкий період

Якщо українці вже зараз почнуть готуватися до загроз, які чекають країну взимку, то Україні буде легше пройти цей період навіть за умови, що РФ поновить масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю 24 каналу розповів командирові 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Набагато гірше, коли ми не готуємося і потім приходимо до пошуку генератора, коли на вулиці мінус 20 і на складах їх немає. Тому треба робити висновки та рухатися далі», – сказав він.

За словами Федоренка, мешканці багатоквартирних будинків могли б самостійно зібрати гроші на встановлення у під'їздах додаткових електробатарей або ж купити генератор. А також сформувати запас палива та води.

Також він радить навести лад у підвалах, встановити місця для сидіння на випадок, якщо доведеться спускатися туди під час балістичних ударів РФ.

Юрій Федоренко нагадав, що балістичні ракети прилітають до великих українських міст за лічені хвилини. Перебувати у цей час на вулиці стає дуже небезпечно.

За його словами, є випадкові удари, коли розвідка не передбачена і коли противник використовує дві-три ракети, а є масовані атаки. Про них інформація з'являється завчасно у моніторингових каналах, ЗМІ та робить попередження Верховний головнокомандувач.

«Навіть російські пропагандисти дуже обурюються, що Україна про це знає. Але це факт. В умовах цифровізації доступ до такої інформації є. Тому якщо є загроза масованих ударів – це автоматична опція, яка каже про те, що бери матрац й рухайся до найближчого укриття», – заявив військовий.

Водночас, жителям прифронтових міст ще складніше. Адже там балістичний удар може трапитися навіть до того, як буде оголошена повітряна тривога.

«Не можна на 100% бути в зоні безпеки. Це неможливо. Але можливо здійснити ті заходи, об'єднавши зусилля, які підвищать шанси вижити. Це потрібно робити вже сьогодні», – підсумував Федоренко.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку шкіл, коледжів і університетів – кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури та підготовку до опалювального сезону 2026/2027. Школи отримали майже 500 млн грн на системи резервного живлення, акумулятори та сонячні станції. Заклади фахової передвищої освіти – 417 млн грн: із них 217 млн грн спрямують на оплату комунальних послуг, ще 200 млн грн – на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону, щоб підвищити їхню енергонезалежність.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.