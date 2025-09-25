Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1310-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 160 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Шипувате Харківської області; Добропілля, Костянтинівка, Слов’янськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили атаку окупаційних військ у бік Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1310-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський командир віддав наказ на знищення цивільного населення
Під Краматорськом росіяни розстріляли сімʼю і взяли дитину в заручники (відео)
Вчора, 15:24
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11191 танків
Втрати ворога станом на 18 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 вересня, 07:41
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11184 танків
Втрати ворога станом на 14 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 вересня, 07:25
Ситуація на фронті 7 вересня
Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу
7 вересня, 22:31
Ситуація на фронті 4 вересня
Лінія фронту станом на 4 вересня 2025. Зведення Генштабу
4 вересня, 22:30
Ситуація на фронті 30 серпня
Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу
30 серпня, 23:07
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
28 серпня, 22:15
Триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 серпня, 07:51
Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт
Російські дрони атакують трасу Херсон-Миколаїв: ОВА звернулася до водіїв
26 серпня, 09:40

Події в Україні

Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка
Сили оборони збили російський Су-34
Сили оборони збили російський Су-34
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua