Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 28 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:
- особового складу – близько 1079630 (+880) осіб;
- танків – 11139 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23185 (+7) од;
- артилерійських систем – 32064 (+40) од;
- РСЗВ – 1474 (+2) од;
- засоби ППО – 1212 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120);
- спеціальна техніка – 3952 (+2).
Нагадаємо, триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні.
