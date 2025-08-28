Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 880 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 28 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1079630 (+880) осіб;
  • танків – 11139 (+4) од;
  • бойових броньованих машин  – 23185 (+7) од;
  • артилерійських систем – 32064 (+40) од;
  • РСЗВ – 1474 (+2) од;
  • засоби ППО – 1212 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325);
  • крилаті ракети  – 3598 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120);
  • спеціальна техніка – 3952 (+2).
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 21 серпня
Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу
21 серпня, 22:24
Головком повідомив, що ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості Сил оборони
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
20 серпня, 15:26
Найбільш затребуваною є платформа Thermit, яка виконує найбільше місій
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
17 серпня, 21:12
Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління
РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного
14 серпня, 18:30
В Україні триває 1262-й день повномасштабної війни
П'ять сценаріїв закінчення війни в Україні: аналіз CNN 
8 серпня, 05:10
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11072 танків
Втрати ворога станом на 6 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 серпня, 07:33
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року
30 липня, 08:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23065 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 липня, 07:16
Щонайменше 85 осіб зазнали поранень унаслідок обстрілів
Після заяви Трампа Росія вбила в Україні 22 людини – Зеленський
29 липня, 11:22

Події в Україні

З України почали виїжджати чоловіки віком 18-22 років – Держприкордонслужба
З України почали виїжджати чоловіки віком 18-22 років – Держприкордонслужба
Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Ворог атакував парк швидкісних поїздів Інтерсіті+
Ворог атакував парк швидкісних поїздів Інтерсіті+
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
3719
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
3059
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2687
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1980
У Києві знову оголошена повітряна тривога після масованої атаки

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua