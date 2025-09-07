Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1292-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2362 дронів-камікадзе та здійснили 3365 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 вересня станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1292-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб ворог окупанти ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони цієї ночі атакували українські міста
Працівники «Укрзалізниці» отримали поранення через ворожу атаку
3 вересня, 05:09
Їжу та боєприпаси Вуду доставляли й скидали з важких бомберів
Боєць пів року стримував ворога у зруйнованому Вовчанську
30 серпня, 18:15
Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, перебувають в оточенні
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля
30 серпня, 15:47
Основною причиною катастрофи є не лише руйнування інфраструктури, а й екологічні чинники
Окупація без води: чому в Донецьку катастрофа з водопостачанням
29 серпня, 10:49
Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState
Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState
24 серпня, 01:14
Ситуація на фронті 17 серпня
Лінія фронту станом на 17 серпня 2025. Зведення Генштабу
17 серпня, 23:00
Ворог хоче зачепитися за Куп'янськ та Покровськ
Запеклі бої на Сумщині: ЗСУ тримають «хитку рівновагу»
11 серпня, 10:40
Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих цілей, однак частина об’єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення
Пошкоджено дитсадок та приватні будинки. Мер Бучі показав наслідки масованої атаки росіян
8 серпня, 09:05

Події в Україні

Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу
Над Україною завис «кривавий Місяць»
Над Україною завис «кривавий Місяць»
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
Росія перекинула морпіхів на Краматорський напрямок – уже є перші полонені
Росія перекинула морпіхів на Краматорський напрямок – уже є перші полонені
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї
Спецпризначенці та російські партизани вивели з ладу нафтопереробний завод у Краснодарському краї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
4412
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
2257
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2110
Прогноз магнітних бур на 7-9 вересня: якою буде сонячна активність
1904
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua