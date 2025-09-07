Лінія фронту станом на 7 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1292-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосувавши 16 ракет та скинувши 88 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2362 дронів-камікадзе та здійснили 3365 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 вересня станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку

Окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. Одне боєзіткнення триває.

Нагадаємо, триває 1292-й день повномасштабної війни в Україні.