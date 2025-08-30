Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 30 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 51 авіаційного удару, застосувавши три ракети та 96 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3192 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

30 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 66 – безповоротно. Також знищено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату, дві одиниці автомобільної техніки та десять ворожих безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув десять керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив вісім наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва та в напрямку населених пунктів Шандриголове, Дронівка.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники успішно відбили один ворожий штурм. Загарбники без успіху намагався просуватися у районі населеного пункту Ступочки

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Наші воїни зупинили 10 наступальних дій ворога, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Наші оборонці зупинили всі ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ росіяни Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета «Іскандер-К» притискається низько до землі й стає мало помітною для нашої протиповітряної оборони
Ігнат пояснив, чому складно збивати ракети «Іскандер-К»
31 липня, 16:05
Вокзал у Синельниковому загорівся після атаки росіян
Окупанти вдарили по вокзалу у Синельниковому (фото, відео)
10 серпня, 06:55
Росіяни мають очевидну перевагу в людях, зазначає командувач ДШВ ЗСУ
«На нас пре маса людей». Генерал Апостол назвав головну перевагу росіян на полі бою
6 серпня, 13:54
Нині триває 1261-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року
7 серпня, 08:14
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11118 танків
Втрати ворога станом на 18 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 серпня, 07:08
Нині триває 1272-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року
18 серпня, 08:16
Ситуація на фронті 19 серпня
Лінія фронту станом на 19 серпня 2025. Зведення Генштабу
19 серпня, 22:12
Головком повідомив, що ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості Сил оборони
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
20 серпня, 15:26
Ковальов зауважив, що наразі для посилення протиповітряної оборони триває формування нових підрозділів
Генштаб прокоментував інформацію про масове переведення фахівців із ППО до піхоти
Вчора, 22:04

Події в Україні

Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 30 серпня 2025. Зведення Генштабу
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
ЗСУ: Російські війська потрапили в оточення під Добропіллям
Екснардеп розповів про незвичне хобі Андрія Парубія
Екснардеп розповів про незвичне хобі Андрія Парубія
Політичні соратники Парубія побували на місці його вбивства (відео)
Політичні соратники Парубія побували на місці його вбивства (відео)
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя
Росіяни використовують Каховське водосховище, щоб наблизитися до Запоріжжя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
7271
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
6452
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
5682
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua