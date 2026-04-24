Генштаб підтвердив ураження ворожого підприємства «Атлант Аеро» та сторожового корабля

Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику та знижувати його бойовий потенціал

Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно підтвердив успішні результати операцій із ураження стратегічних об'єктів на території РФ та в окупованому Криму. Завдяки точним ударам бойовий потенціал ворога зазнав значних втрат у виробничій та морській сферах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Йдеться про ураження ворожого підприємства «Атлант Аеро» та сторожового корабля в окупованому Криму.

Розгром заводу «Атлант Аеро» (Ростовська обл.)

Сили оборони України в ніч на 19 квітня уразили підприємство оборонно-промислового комплексу Росії

У Генеральному штабі Збройних Сил України уточнили результати ракетного удару від 19 квітня 2026 року. Українські крилаті ракети «Нептун» уразили підприємство «Атлант Аеро» у Таганрозі. Підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень.

«Атлант Аеро» здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також комплектуючих до дронів «Оріон».

У Генштабі додали, що ураження цього підприємства знизить спроможності ворога з виробництва безпілотників та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Удар по Севастополю: пошкоджено патрульний корабель

Ураження ворожого корабля в окупованому Криму

Також Генштаб підтвердив успішне ураження патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ (проєкт 22460), що відбулося 22 квітня 2026 року. Там Генштаб підтверджує пошкодження бойової рубки.



«Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику та знижувати його бойовий потенціал», – підсумували у Генштабі.

«Главком» писав, що у ніч на 23 квітня українські безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Місцева влада підтвердила удар по Новокуйбишевському НПЗ. Губернатор В'ячеслав Федорищев повідомив, що «одна людина загинула під час атаки безпілотників у Новокуйбишевську», а в Самарі постраждали ще двоє осіб. Через загрозу в регіоні тимчасово припинив роботу аеропорт Курумоч.

Раніше повідомлялося, що у Росії після дронових атак призупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії «Роснєфть». Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.