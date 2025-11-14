Суми затягнуло димом після атаки РФ: влада звернулася до містян

Фахівці проводять заміри якості повітря, щоб упевнитися, що немає загрози для здоров’я мешканців громади

Два дні поспіль росіяни атакують безпілотниками промислову зону на околиці Сум. Ворог удруге прицільно влучив по території одного з підприємств – унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Триває ліквідація наслідків. Фахівці вже проводять заміри якості повітря, щоб упевнитися, що немає загрози для здоров’я мешканців громади.

Сумська обласна військова адміністрація рекомендує мешканцям:

зачинити вікна;

обмежити перебування на відкритому повітрі (особливо дітям, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів);

пити більше води;

за наявності – увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

Згодом стало відомо, що за даними фахівців Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в межах Сум перевищення нормативних показників не фіксується.

У с. Токарі показник діоксиду азоту перевищений в 1,4 раза, що теж не несе значної шкоди для мешканців. Проте фахівці радять дотримуватись попередніх рекомендацій.

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинули люди, десятки мешканців столиці отримали травми.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Зокрема, у ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. «На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.

Також російські терористи вдарили по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко відзвітував про наслідки.

Водночас на Одещині зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Постраждала людина.