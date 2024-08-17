Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 906-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 598180 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8501 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12) од,
  • артилерійських систем – 16985 (+58) од,
  • РСЗВ – 1160 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 923 (+1) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2432 (+3),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2844 (+15).
Втрати ворога станом на 17 серпня 2024
Втрати ворога станом на 17 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 17 серпня
Активність флоту окупантів станом на 17 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 17 серпня російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області РФ) та 14-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ).

Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 906-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили України продовжують захищати рідну землю
Кульмінація війни? Чому росіяни так відчайдушно схиляють нас до капітуляції
20 липня, 08:50
Генерал Андрій Гнатов. Перше інтерв’ю нового командувача Об’єднаними силами ЗСУ
Генерал Андрій Гнатов. Перше інтерв’ю нового командувача Об’єднаними силами ЗСУ Інтерв'ю
2 серпня, 12:15
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW
Росіяни, ймовірно, окупували кілька населених пунктів: аналіз ISW
20 липня, 04:22
Триває 891-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
2 серпня, 08:12
РФ зміцнює позиції в районі Кліщіївки: аналіз ISW
РФ зміцнює позиції в районі Кліщіївки: аналіз ISW
2 серпня, 04:48
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 серпня, 08:10
Уламки ворожої ракети пошкодили приватні будинки на Київщині
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
11 серпня, 07:22
На фронті відбулося 71 бойове зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2024 року
12 серпня, 00:18
Біля Стельмахівки на Луганщині російських окупантів було відкинуто
Окупанти захопили три села на Донеччині (мапа)
13 серпня, 16:14

Події в Україні

Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Херсонщині
Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Херсонщині
Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
У Києві та низці областей тривога тривала 20 хвилин
У Києві та низці областей тривога тривала 20 хвилин
У Сумах зафіксовано влучання: фото наслідків
У Сумах зафіксовано влучання: фото наслідків
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
У Сумах пролунав потужний вибух
У Сумах пролунав потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
14K
То хто ж зриває мобілізацію? Сім полковників ТЦК одягнули мундир підозрюваних
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
7710
Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення

Новини

Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua