Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 598180 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8501 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12) од,
- артилерійських систем – 16985 (+58) од,
- РСЗВ – 1160 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 923 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+3),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 2844 (+15).
Активність флоту окупантів станом на 17 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 17 серпня російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області РФ) та 14-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ).
Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.
Нині триває 906-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0