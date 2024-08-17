Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 906-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 598180 (+1230) осіб,

танків ‒ 8501 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16473 (+12) од,

артилерійських систем – 16985 (+58) од,

РСЗВ – 1160 (+1) од,

засоби ППО ‒ 923 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13714 (+55),

крилаті ракети ‒ 2432 (+3),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22913 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 2844 (+15).

Втрати ворога станом на 17 серпня 2024 фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 серпня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 17 серпня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 17 серпня російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області РФ) та 14-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (РФ).

Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 906-й день повномасштабної війни в Україні.