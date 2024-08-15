Матері окупантів, які потрапили у полон на Курщині, звернулись до Путіна

Строковиків, які вижили після наступу ЗСУ у Курські області, російська влада змушує підписувати контракти, щоб знову відправити на передову

Матері строковиків, які потрапили в полон під час наступу ЗСУ на Курщину, закликали російську владу відвести війська з регіону. Відповідні звернення оприлюднив телеграм-канал Astra.

Зокрема, як повідомляється, мати строковика з Комі Івана Плесовського (військова частина 12721), який, за словами жінки, потрапив у полон до ЗСУ у Курській області, звернулася до російської влади.

«Я прошу всю нашу владу, я прошу Міністерство оборони відвести всіх строковиків із зони бойових дій. Я вас благаю, зробіть усе можливе, щоб звільнити мого сина і всіх полонених з полону. Не вбивайте наших дітей, поверніть їх нам», – сказала Світлана Плесовська на відео, записаному в адміністрації сільського поселення Зеленець у Республіці Комі.

Раніше стало відомо, що строковиків, які вижили після наступу ЗСУ у Курські області, змушують підписувати контракти, щоб знову відправити на передову.

Раніше батьки солдатів 80-ї мотострілецької дивізії, в/ч 34667 розповіли, що із строковиків, які тільки-но заступили на службу, формують «Курські батальйони». Також матері строковиків призову 2023-2024 у петиції попросили Путіна прибрати їхніх синів з охорони Курського кордону.

Як повідомлялося, понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині

Зазначається, що рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.

ЦСО «А» СБУ провів спецоперацію на Курщині - захопили ротний опорний пункт і взяли в полон одразу 102 солдати, серед яких є й «ахматівці». pic.twitter.com/vsx1hD0God — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.

ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу «Ахмат» (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Нагадаємо, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області. За його словами, розмова була ініційована російською стороною.

Лубінець наголосив, що для України є пріоритетні категорії для обміну: насамперед важкопоранені, по-друге – українські жінки, і в третю чергу – всі ті, хто залишається в полоні.

Уповноважений з прав людини також додав, що ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила.

Раніше повідомлялося, що в Курській області Росії ЗСУ взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат».