Лінія фронту станом на 15 травня 2026. Зведення Генштабу

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

15 травня на фронті відбулося 221 бойове зіткнення

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, 55 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5453 дрони-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 травня на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, один із них – із реактивної системи залпового вогню. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районі Стариці, Лиману й Синельникового.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в бік Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку



Українські воїни відбивали вісім штурмів окупантів у районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Ямпіль та у бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

На Слов'янському напрямку

Противник двічі штурмував у бік Рай-Олександрівки. Один із штурмів триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти здійснили одну штурмову дію в бік Добропілля.





На Краматорському напрямку

Атак окупантів не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти 18 разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Миколайпілля. Два боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка. Одна атака триває.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 89 окупантів та 27 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки та одну гармату, пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 123 укриття, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника. Знищено або подавлено 221 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 26 атак окупантів у районі Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та у бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки. Три атаки ще тривають.

На Оріхівському напрямку

Штурмових дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку

Окупанти тричі атакували в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1542-й день повномасштабної війни в Україні.