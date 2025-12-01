Головна Країна Події в Україні
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
фото: Генштаб ЗСУ

На початку листопада президент анонсував повну зачистку Купʼянська від російських сил

Українські сили майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що в Росії є просування та кілька наступальних операцій, однак «жодна з них успішною не була». «Але безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоч Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх [росіян] вичистили з цього міста», – наголосив президент.

Глава держави закликав брати інформацію про ситуацію на фронті не з медіа, а з офіційних доповідей Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував заяви агресора про окупацію Куп'янська на Харківщині та Ямполя на Донеччині. У повідомленні зазначено, що інформація про повну окупацію цих населених пунктів, не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони відрізали окупантів у північній частині Куп'янська від основних поставок.

До слова, російські загарбники в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи прапорами там, де присутні їхні малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. В Угрупованні об’єднаних сил підкреслили, що Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

