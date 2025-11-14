Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч

Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

У ніч на 14 листопада російські терористи запустили у бік Києва та області балістичні, крилаті ракети та ударні безпілотники, США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці, дрони атакували нафтобазу у Новоросійську.

Атака на Київ

Близько опівночі російські терористи розпочали комбінований обстріл Києва. Окупанти спрямували на столицю ракети різних типів та ударні безпілотники. У всіх районах столиці є пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни поцілили по приватних, багатоповерхових та нежитлових будівлях. Також є пошкодження адміністративних будівель у двох районах столиці та медичного закладу. Уламки російських БпЛА та ракет впали на території школи та у дворах будинків.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань. Щонайменше 24 мешканці столиці постраждали через атаку, серед постраждалих – вагітна жінка. Також стало відомо, що росіяни вдарили по теплових мережах міста. У Деснянському районі відсутнє теплопостачання.

У столиці фіксуються перебої з електро- та водопостачанням. Наслідки атаки уточнюються, екстрені служби та рятувальники працюють на локаціях, постраждалим надається медична допомога.

Наслідки обстрілу на Київщині

На Київщині зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки. Серед постраждалих – дитина.

У Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. З численними ранами плеча його госпіталізовано до місцевої лікарні.

У Вишгородському районі травмовано трьох. У 47-річного чоловіка різана рана передпліччя, у семирічного хлопчика травма обличчя, 56-річний чоловік з діагнозом забійна рана лобної ділянки голови госпіталізовали до лікарні. Також постраждала жінка у Бучанському районі.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у пʼяти районах області. Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей.

Початок операції США проти наркокартелів

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці.

Основною метою операції є нейтралізація нарко-терористичних угруповань, які діють у західній півкулі, а також перекриття каналів постачання наркотиків до США. Міністр Гегсет зазначив, що це є частиною наказу президента Дональда Трампа щодо захисту американського народу від загроз, які походять з південного напрямку.

Вибухи в Росії

У ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис».

Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди. Масштабна атака дронів на Кубань почалася близько опівночі. Дрони атакували Новоросійськ. Аеропорти Краснодара та Геленджика тимчасово закриті.