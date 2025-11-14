Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
фото: місцеві пабліки

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

У ніч на 14 листопада російські терористи запустили у бік Києва та області балістичні, крилаті ракети та ударні безпілотники, США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці, дрони атакували нафтобазу у Новоросійську.

Атака на Київ 

Близько опівночі російські терористи розпочали комбінований обстріл Києва. Окупанти спрямували на столицю ракети різних типів та ударні безпілотники. У всіх районах столиці є пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни поцілили по приватних, багатоповерхових та нежитлових будівлях. Також є пошкодження адміністративних будівель у двох районах столиці та медичного закладу. Уламки російських БпЛА та ракет впали на території школи та у дворах будинків.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань. Щонайменше 24 мешканці столиці постраждали через атаку, серед постраждалих – вагітна жінка. Також стало відомо, що росіяни вдарили по теплових мережах міста. У Деснянському районі відсутнє теплопостачання.

У столиці фіксуються перебої з електро- та водопостачанням. Наслідки атаки уточнюються, екстрені служби та рятувальники працюють на локаціях, постраждалим надається медична допомога.

Наслідки обстрілу на Київщині

На Київщині зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки. Серед постраждалих – дитина. 

У Фастівському районі постраждав чоловік 1985 року народження. З численними ранами плеча його госпіталізовано до місцевої лікарні.

У Вишгородському районі травмовано трьох. У 47-річного чоловіка різана рана передпліччя, у семирічного хлопчика травма обличчя, 56-річний чоловік з діагнозом забійна рана лобної ділянки голови госпіталізовали до лікарні. Також постраждала жінка у Бучанському районі.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються у пʼяти районах області. Під ударом приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей.

Початок операції США проти наркокартелів

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці.

Основною метою операції є нейтралізація нарко-терористичних угруповань, які діють у західній півкулі, а також перекриття каналів постачання наркотиків до США. Міністр Гегсет зазначив, що це є частиною наказу президента Дональда Трампа щодо захисту американського народу від загроз, які походять з південного напрямку.

Вибухи в Росії

У ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». 

Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.  Масштабна атака дронів на Кубань почалася близько опівночі. Дрони атакували Новоросійськ. Аеропорти Краснодара та Геленджика тимчасово закриті.

Теги: окупанти міністр обстріл рятувальники жінка чоловік травма росіяни дитина Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія відмовилася використовувати суверенний фонд
Норвегія не задіє свій фонд для гарантії кредиту ЄС Україні
12 листопада, 16:55
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
12 листопада, 05:54
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2025 року
4 листопада, 08:26
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 326 танків
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
4 листопада, 07:00
Бессент вважає, що тиск на економіку може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом
26 жовтня, 19:58
У Дніпрі врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
Дніпро: надзвичайники врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
19 жовтня, 23:22
Олександр не знає рідної мови, традицій, казок та загалом далекий від культури свого народу
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру
18 жовтня, 20:15
При дефіциті в системі в столиці застосовуються аварійні відключення
Енергетична криза у столиці. Начальник Київської військової адміністрації просить світ про допомогу
18 жовтня, 16:58
Данило Мурашкін, 19-річний боєць «Азову», який захищав Маріуполь, розповідає про катування та жорстоке поводження під час понад трирічного перебування в російському полоні
«Відбили ногу залізною трубою»: боєць «Азову» розповів про пережите в Таганрозі
15 жовтня, 14:36

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2025
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
Атака на Київ, початок операції США проти наркокартелів: головне за ніч
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua