Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року
Нині триває 1524-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління БпЛА противника

За минулу добу зафіксовано 241 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6847 дронів-камікадзе та здійснив 2673 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів в Дніпропетровській області – Новоселівка, Підгаврилівка, Коломійці; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Самійлівка, Лісне, Новоселівка, Гуляйпільське, Долинка, Криничне, Рівне, Різдвянка, Ясна Поляна, Листівка, Зарічне, Юльївка, Микільське, Оріхів, Преображенка Комишуваха.

За минулу добу авіація Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 1

Минулої доби противник двічі атакував підрозділи наших захисників, завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 2

Противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Охрімівка, Землянки, Кругле, Красне Перше, Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 3

Ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка, Кучерівка, Нова Кругляківка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 4

Противник 10 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи в напрямку Лиману, Діброви, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 6

Ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру, Степанівки, Вільного та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 7

Українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Олександрівка, Василівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 8

Противник атакував дев’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Калинівське, Січневе, Злагода, Хороше, Вербове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 9

Відбулося 37 атак окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка, Святопетрівка, Оленокостянтинівка, Цвіткове та в районі Мирного.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року фото 10

Противник здійснив три атаки в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий та о. Круглик.

Нагадаємо, триває 1524-й день повномасштабної війни в Україні.

