Росія звинуватила країни Балтії та Фінляндію в агресії: реакція Євросоюзу не забарилася

У Євросоюзі відреагували на звинувачення Шойгу щодо «допомоги» країн Балтії та Фінляндії українським дронам

Європейський Союз офіційно відкинув закиди російського керівництва щодо нібито причетності держав Балтії та Фінляндії до атак українських безпілотників по території Росії. У Брюсселі такі заяви вважають черговою спробою дезінформації. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, інформує «Главком».

Реакція Євросоюзу

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер зауважила, що заяви чиновників РФ цілком очевидно «є частиною російського підручника з дезінформації». За її словами, вони «створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку».

«Нічого нового. І насправді я також хотіла б звернути вашу увагу на заяви, які ми також бачили, де саме ці держави-члени чітко відкидають це безпідставне твердження. Тож, з того, що ми бачили, немає жодних доказів на підтримку цих тверджень», – сказала Гіппер.

Що казала Росія

Раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу виступив із заявою, у якій звинуватив сусідні з Росією країни-члени ЄС у «співучасті в агресії». За його твердженнями, Україна нібито використовує повітряний простір або територію Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви для запуску безпілотників по об’єктах на території Росії.

Зауважимо, 29 березня, прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо заявив, що два невідомі безпілотники порушили повітряний простір країни та впали на її території. Ймовірно це були українські дрони, якими українські військові атакували об'єкти на території РФ і були заглушені засобами радіоелектронної боротьби. Сили оборони Фінляндії розслідують інцидент.

30 березня у МЗС України перепросили у Фінляндії за інцидент із безпілотниками, які порушили її повітряний простір і впали там, наголосивши, що українські дрони в жодному разі не були спрямовані у бік країни.

На інцидент з українськими безпілотниками на території Фінляндії відреагували в Європейській комісії, підкресливши, що відповідальність за нього лежить саме на Росії.

«Главком» писав, що Національні збройні сили Латвії 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Йдеться про іноземний безпілотний літальний апарат, який зафіксували в районі Лудзенського та Балвського країв. У військовому відомстві уточнили, що дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.

Раніше на території Латвії зафіксовано падіння безпілотного літального апарату українського походження. Президент країни Едгарс Рінкевичс офіційно підтвердив цю інформацію, наголосивши, що інцидент не несе загрози національній безпеці. За словами президента Латвії, інформація, що є в розпорядженні латвійських служб, дозволяє підтвердити: дрон, що залетів, був українським.