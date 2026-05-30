Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти на захоплених територіях використали «останні дзвоники» для вербування випускників в армію РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти на захоплених територіях використали «останні дзвоники» для вербування випускників в армію РФ
Останній дзвоник у так званій ДНР у 2015 році
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під час та після завершення святкових лінійок вербувальники у російську армію організували з випускниками закриті розмови

На тимчасово захоплених українських землях російська влада інтегрувала шкільні «останні дзвоники» у систему військової пропаганди, влаштувавши відбір підлітків до лав своїх збройних сил. Про це пише «Главком».

За даними Центру національного спротиву (ЦНС), під час цьогорічних заходів загарбники зосередилися на залученні випускників до підрозділів безпілотної авіації.

Підготовку до цього колаборанти серед керівництва та вчителів шкіл розпочали заздалегідь, сформувавши й передавши представникам Міноборони РФ та спецслужб переліки учнів. Туди потрапили неповнолітні, які відвідували воєнізовані гуртки, вчилися керувати квадрокоптерами або вивчали предмет «захист вітчизни».

Джерела ЦНС повідомляють, що безпосередньо під час та після завершення святкових лінійок вербувальники організували з випускниками закриті розмови. Підліткам пропонували здобути безоплатну освіту на території Росії, обіцяли перспективну роботу операторами безпілотників та соціальні привілеї за умови приєднання до мілітарних формувань. У такий спосіб українську молодь намагалися схилити до участі у бойових діях ще до моменту видачі документів про середню освіту.

Святкування відбувалися в умовах підвищеної ізоляції. Батькам школярів у багатьох закладах заборонили проходити всередину, мотивуючи це заходами протидії тероризму та ризиком обстрілів. Справжньою причиною обмежень було прагнення окупантів відрізати підлітків від родичів, щоб безперешкодно здійснювати на них психологічний вплив.

Нині окупаційна адміністрація перетворила освітню систему на підконтрольних територіях на джерело постачання нового мобілізаційного ресурсу для російських військ, де підлітки з дитинства проходять ідеологічну підготовку, а після випуску потрапляють під прямий тиск військових відомств.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками. 

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах. 

Теги: окуповані території школа окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Так виглядає «ручний» пристрій «Кракен» – ноу-хау полтавців
Полтавські ДСНСники зафіксували, як росіяни мінують території з шахедів
Вчора, 16:52
17 червня 2024 року Рушаков підписав контракт з Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни Росії проти України
Сили оборони у ході бойових дій на Луганщині ліквідували російського тренера з плавання
Вчора, 10:50
ЗСУ ліквідували окупанта Пахомова 13 березня 2026 року
Був спецпризначенцем ГРУ. Сили оборони ліквідували титулованого російського веслувальника
17 травня, 11:49
Ситуація на фронті 11 травня
Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу
11 травня, 22:20
Загарбники здійснили 51 атаку від початку доби
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
9 травня, 18:36
Нині триває 1535-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 травня 2026 року
8 травня, 08:35
Російський удар по Сумах забрав життя працівниці дитсадка
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
6 травня, 13:58
На об’єктах виникли пожежі та руйнування
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
4 травня, 15:54
Нині триває 1531-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
4 травня, 08:20

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2026 року
Окупанти на захоплених територіях використали «останні дзвоники» для вербування випускників в армію РФ
Окупанти на захоплених територіях використали «останні дзвоники» для вербування випускників в армію РФ
Втрати ворога станом на 30 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 30 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2026
Окупанти рекламують Запорізьку область на турфорумі в Москві
Окупанти рекламують Запорізьку область на турфорумі в Москві

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua