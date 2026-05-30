Окупанти на захоплених територіях використали «останні дзвоники» для вербування випускників в армію РФ

Останній дзвоник у так званій ДНР у 2015 році

Під час та після завершення святкових лінійок вербувальники у російську армію організували з випускниками закриті розмови

На тимчасово захоплених українських землях російська влада інтегрувала шкільні «останні дзвоники» у систему військової пропаганди, влаштувавши відбір підлітків до лав своїх збройних сил. Про це пише «Главком».

За даними Центру національного спротиву (ЦНС), під час цьогорічних заходів загарбники зосередилися на залученні випускників до підрозділів безпілотної авіації.

Підготовку до цього колаборанти серед керівництва та вчителів шкіл розпочали заздалегідь, сформувавши й передавши представникам Міноборони РФ та спецслужб переліки учнів. Туди потрапили неповнолітні, які відвідували воєнізовані гуртки, вчилися керувати квадрокоптерами або вивчали предмет «захист вітчизни».

Джерела ЦНС повідомляють, що безпосередньо під час та після завершення святкових лінійок вербувальники організували з випускниками закриті розмови. Підліткам пропонували здобути безоплатну освіту на території Росії, обіцяли перспективну роботу операторами безпілотників та соціальні привілеї за умови приєднання до мілітарних формувань. У такий спосіб українську молодь намагалися схилити до участі у бойових діях ще до моменту видачі документів про середню освіту.

Святкування відбувалися в умовах підвищеної ізоляції. Батькам школярів у багатьох закладах заборонили проходити всередину, мотивуючи це заходами протидії тероризму та ризиком обстрілів. Справжньою причиною обмежень було прагнення окупантів відрізати підлітків від родичів, щоб безперешкодно здійснювати на них психологічний вплив.

Нині окупаційна адміністрація перетворила освітню систему на підконтрольних територіях на джерело постачання нового мобілізаційного ресурсу для російських військ, де підлітки з дитинства проходять ідеологічну підготовку, а після випуску потрапляють під прямий тиск військових відомств.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками.

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.