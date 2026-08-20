Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Юрія Скандуляка

Понад два роки Юрій Скандуляк вважався зниклим без вісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Скандуляка.

Юрій Скандуляк поліг на фронті 16 квітня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Захисник України народився 21 квітня 1981 року у селі Тисів Івано-Франківської області. Навчався у гімназії села Корналовичі Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області.

Проходив строкову військову службу. Згодом проходив службу у складі 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних сил України.

Юрій Скандуляк був учасником Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, чоловік був доброю, чуйною, турботливою та відповідальною людиною. Любив проводити час із сім’єю, захоплювався риболовлею, любив збирати гриби та відпочивати на природі.

Скандуляк був учасником Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил.

З 2024 року боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений численними відзнаками.

Юрія Скандуляка поховали 17 серпня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У захисника залишилися дружина, двоє синів, три доньки, мати, брат із сім’єю, онук та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.