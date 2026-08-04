Блекаут на Запорізькій АЕС, удари по Україні. Головне за 4 серпня 2026

Дайджест новин 4 серпня 2026 року

Сьогодні Володимир Зеленський погодив проведення нових операцій Служби безпеки України. На Запорізькій АЕС стався 12-й блекаут з початку року. Також окупанти атакували Україну.

«Главком» зібрав головні події за 4 серпня.

Зеленський погодив нові операції СБУ

Володимир Зеленський провів зустріч з Олександром Покладом фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових операцій Служби безпеки України та підтримав подальші кроки з очищення відомства від працівників, які, за його словами, працюють не в інтересах держави.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь щодо операцій із протидії російській агресії та оцінив результати роботи спецслужби. «Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції», – заявив президент.

Блекаут на Запорізькій АЕС

О 14:20 енергопостачання на ЗАЕС було відновлено фото: «Енергоатом»/Facebook

У вівторок, 4 серпня, Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання. Унаслідок цього станція близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Удари по Україні

Росія завдала ракетного удару по передмістю Одеси фото: Одеська ОВА

Російські війська вдень 4 серпня завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Під атакою опинилося людне місце поблизу ринку. Внаслідок цього постраждали люди.

Також російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Центральному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 52-річний місцевий житель дістав множинні поранення. Момент атаки потрапив на відео.

Зокрема, окупанти завдали удару авіабомбами по центру Краматорська Донецької області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 22 людини.

До того ж російська терористична армія атакувала Київщину дронами. Унаслідок удару ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку.

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