У Львові відкрилася виставка унікальних ікон, написаних на ящиках з-під набоїв (фото)

Ящики, що використовувалися для транспортування боєприпасів на фронт, після використання отримують нове призначення

Ікони створили на справжніх ящиках, привезених із зони бойових дій

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відкрили виставку ікон, написаних на ящиках з-під набоїв, які привезли із зони бойових дій. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише «Главком».

Те, що було частиною війни, у руках українських митців перетворилося на образи віри, надії та життя. Особливого значення виставці надає її відкриття напередодні 29 серпня – Дня пам'яті захисників і захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Під час відкриття автори проєкту Соня Атлантова, Олександр Клименко та їхній син Герман під молитовний спів Львівської національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» вписали на ікони імена загиблих українських військовослужбовців. Проєкт «Ікони на ящиках з-під набоїв» Атлантова та Клименко започаткували ще у 2014 році. Згодом до них долучився їхній син Герман. За понад десять років існування проєкт перетворився на міжнародну мистецьку ініціативу.

За цей час «Ікони на ящиках з-під набоїв» побували у 27 країнах, 142 містах та на 277 локаціях. Роботи авторів представляли Україну за кордоном і розповідали про російсько-українську війну через мистецтво.

Особливість проєкту полягає у матеріалі, на якому створені роботи. Ящики, що використовувалися для транспортування боєприпасів на фронт, після використання отримують нове призначення. Замість предмета, безпосередньо пов'язаного з війною, вони стають основою для ікон, присвячених життю, вірі, пам'яті та надії.

Львівська виставка також має особливе символічне значення через місце її проведення. Гарнізонний храм став одним із місць, де під час повномасштабної війни моляться за українських військових, зустрічають їх із фронту та проводжають в останню путь загиблих захисників.

Автори проєкту наголошують на важливості збереження пам'яті про людей, які загинули за Україну. Ікони на ящиках з-під набоїв у цьому контексті поєднують пам'ять про війну з історіями тих, хто віддав за державу своє життя. Нагадаємо, що Україна домагатиметься повернення пенсіонерки, яка співала «Рідна мати моя» на суді в Москві. Жінка заявляла, що вірить у те, що Бог її не залишить.