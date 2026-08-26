Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українці розкритикували поетесу та пояснили, у чому її помилка
фото: кадр із відео

Мартіна Макєєва: «Легко бути українцем, коли ти знаєш напам'ять гімн всіх президентів»

Поетеса та продюсерка Мартіна Макєєва роздратувала мережу своїм віршем до Дня Незалежності України. Вона розповіла, кому легко, а кому складно бути українцем під час війни. Про це розповідає «Главком».

Про що вірш Мартіни Макєєвої, який обурив мережу

У своєму вірші Мартіна Макєєва пояснила, що декому легше бути українцем, ніж іншим. Авторка порівнює українців, які зростали на Галичині та слухали пісні Скрябіна, з українцями, які народилися на Донеччині та нібито не вчили української мови. «Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка і Скрябін співав тобі колискові. А якщо ти з Донецьку, і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля, і ніколи не вчили тебе говорити на мові», – зазначила Макєєва.

Водночас поетеса порівнює онука воїна УПА та азовського моряка. Також вона протиставляє українців, до яких у дитинстві приходив Дід Мороз та Миколай. А також порівнює тих, хто їв на Різдво 12 страв та салат «Олів'є», що нібито вважається ганьбою.

«Легко бути українцем, коли твій дід воїном УПА і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідусь азовський моряк і ніколи не вчили тебе молитися вранці. Легко бути українцем, коли на Різдво у тебе 12 страв, кутя, вареники і білі гриби. А якщо «Олів'є», оселедець і Дід Мороз, а Святий Миколай – це признак ганьби», – висловилася продюсерка.

Також Макєєва вважає, що легше бути українцями тим, хто знає політичних діячів, а тим, хто не знає – українцем бути нелегко. «Легко бути українцем, коли ти знаєш напам'ять гімн всіх президентів, і коли День Незалежності України. А якщо ти не в курсі, хто такий Буданов і Кім, а від твого дому залишились просто руїни. Українцем бути нелегко, особливо під час війни», – вважає поетеса.

Наприкінці свого вірша авторка зрештою закликає, навпаки, не ділити українців. «Не діліть українців на ви і ми», – сказала вона.

Реакція мережі на вірш «Українцем бути нелегко»

Після того, як Мартіна Макєєва опублікувала свій вірш у мережі, його розкритикували у коментарях. На думку українців, він є «маніпулятивним».

У коментарях висловилися онуки воїнів, зв'язкових УПА та пояснили авторці, що їхня доля не була легкою. «Бабуся була зв'язковою, і як то було нелегко… Бабуся вийшла з церкви і на Різдво заспівала просто нашу українську колядку, і її кинули в карцер і молоду дівчину били так, що не було живого місця – це легко», – написала одна з користувачів.

На слова про те, що складно бути українцями тим, хто народився на Донеччині, відповіла уродженка Луганська. Вона зауважила, що знає українську з дитинства, а також гімн України і до школи ходила у вишиванці.

«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео) фото 1
фото: скриншот Instagram
  • «Не знаю нічого. Я з Луганська. Мені не потрібно «бути» українкою, я є українка, тут іншого не може бути. І так, в гімназію я ходила у вишиванці, на стіні в гімназії був намальований Кобзар, в 5-му класі ми Пушкіна вчили українською: «Край лукомор'я дуб зелений, золоті цепки на дубі тім, щодня, щоночі кіт учений по ланцюгу кружляє тим…». Українську я знаю досконало, бо вчили її з чистого аркуша, з книг, без діалектів. Я знаю колядки, угадай, якою мовою? А гімн? Я знаю гімн тільки України. І ще раз тобі повторю, українкою не треба «бути», ти або українка, або прибідняєшся», – зазначила українка.
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео) фото 2
фото: скриншот Instagram
  • «Бабця вчителька української мови в Донецьку і перша читала мені Кобзаря і робила найсмачніші вареники з вишнями в світі. Харків, батьківщина іншої бабці, сама вишивала сорочки і співала українські пісні. Для мене все українське починалось з Донбасу і Слобожанщини… Так що Україна там завжди була, поки її любителі Олівʼє і Кобзона не почали руйнувати», – додала ще одна коментаторка.
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео) фото 3
фото: скриншот Instagram
  • «Слухайте, я з Миколаївської області і навчалася в російській школі, і це не завадило та не заважає бути українкою. Хто хоче, той є і буде».
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео) фото 4
фото: скриншот Instagram

Також коментатори зауважили, що вірш Макєєвої – це підміна понять. Здебільшого слухачі не оцінили поезії авторки. Також користувачі зауважили, що своїм віршем авторка, навпаки, розділила українців.

  • «Мені здається, цей вірш якраз і продовжує ділити… з підміною понять».
  • «Легко тим, у кого дідусі були в УПА? Просто набір слів без сенсу і розуміння, що таке Україна».
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео) фото 5
фото: скриншот Instagram
  • «Максимально маніпулятивний вірш. Ті, хто репоснув, – вслухайтесь ще раз. «Легко» бути українцем, коли твої прадідусі воювали в УПА і виборювали сьогоднішню незалежну Україну?»
  • «Авторка цим віршем умудрилась поділити українців ще більше…
  • «Не діліть українців»? А ви зараз що зробили цими рядками?»
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео) фото 6
фото: скриншот Instagram
  • «Як віршем про нерозділення розділити людей. Маніпуляція і підміна понять. Коли вже припиниться це розпалювання внутрішнього розколу, прикрите під лозунги не «діліть»?! Ваш вірш абсолютно токсичний!»

Нагадаємо, народний артист і Герой України Юрій Рибчинський зачитав свій новий вірш про Чернівці. Поет згадав у рядках про видатних артистів золотої доби української естради.

Читайте також:

Теги: війна література українці скандал письменниця соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що змусить Москву погодитися на переговори
Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори
3 серпня, 12:20
Росія тестує не ППО, а політичну волю НАТО
Для чого російські дрони завітали до Румунії
4 серпня, 14:03
Депутатка зірвала засідання парламенту Косова
Депутатка закидала прем'єра Косова яйцями під час засідання парламенту (відео)
9 серпня, 14:12
Мережа закликала Сергія Пермана організувати концерт Софії Ротару з нагоди її 80-річчя
79-річна Софія Ротару підірвала мережу новим фото у Києві
Вчора, 15:13
Росія, Китай, Іран і КНДР формують новий блок
Війни в Україні та Ірані почали зливатися в один конфлікт – Financial Times
27 липня, 19:20
Оцінюючи перспективи завершення війни, Філатов зазначив, що багато залежатиме від того, коли саме це станеться
Герой України пояснив, якою бачить справжню перемогу
2 серпня, 19:15
Російський наступ під Куп'янськом зіткнувся з контратаками ЗСУ
ЗСУ перейшли у наступ на Куп'янському напрямку – ISW
4 серпня, 09:24
Для зменшення загрози з боку Білорусі Мінськ насамперед має припинити бути союзником Росії
Дипломат назвав умови, за яких Білорусь перестане бути загрозою з півночі
16 серпня, 21:15
Наслідки російської атаки на Київ 16 серпня
Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent
16 серпня, 22:27

Життя

Одеситка придбала занедбану хату за $5 тис. і переїхала у село (відео)
Одеситка придбала занедбану хату за $5 тис. і переїхала у село (відео)
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео)
«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео)
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні
У Запоріжжі кандидатка на посаду директорки гімназії прийшла на співбесіду у весільній сукні
Найавторитетніший гороскоп на 27 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 27 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Аналогів немає у світі: знайдено вражаючу фігуру людини на леопарді віком 11 тис. років
Аналогів немає у світі: знайдено вражаючу фігуру людини на леопарді віком 11 тис. років
Прем'єрка Данії відреагувала на хейт своєї зовнішності
Прем'єрка Данії відреагувала на хейт своєї зовнішності

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
81K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua