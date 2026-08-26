«Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА». Поетеса обурила мережу віршем до Дня Незалежності (відео)

Мартіна Макєєва: «Легко бути українцем, коли ти знаєш напам'ять гімн всіх президентів»

Поетеса та продюсерка Мартіна Макєєва роздратувала мережу своїм віршем до Дня Незалежності України. Вона розповіла, кому легко, а кому складно бути українцем під час війни. Про це розповідає «Главком».

Про що вірш Мартіни Макєєвої, який обурив мережу

У своєму вірші Мартіна Макєєва пояснила, що декому легше бути українцем, ніж іншим. Авторка порівнює українців, які зростали на Галичині та слухали пісні Скрябіна, з українцями, які народилися на Донеччині та нібито не вчили української мови. «Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка і Скрябін співав тобі колискові. А якщо ти з Донецьку, і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля, і ніколи не вчили тебе говорити на мові», – зазначила Макєєва.

Водночас поетеса порівнює онука воїна УПА та азовського моряка. Також вона протиставляє українців, до яких у дитинстві приходив Дід Мороз та Миколай. А також порівнює тих, хто їв на Різдво 12 страв та салат «Олів'є», що нібито вважається ганьбою.

«Легко бути українцем, коли твій дід воїном УПА і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідусь азовський моряк і ніколи не вчили тебе молитися вранці. Легко бути українцем, коли на Різдво у тебе 12 страв, кутя, вареники і білі гриби. А якщо «Олів'є», оселедець і Дід Мороз, а Святий Миколай – це признак ганьби», – висловилася продюсерка.

Також Макєєва вважає, що легше бути українцями тим, хто знає політичних діячів, а тим, хто не знає – українцем бути нелегко. «Легко бути українцем, коли ти знаєш напам'ять гімн всіх президентів, і коли День Незалежності України. А якщо ти не в курсі, хто такий Буданов і Кім, а від твого дому залишились просто руїни. Українцем бути нелегко, особливо під час війни», – вважає поетеса.

Наприкінці свого вірша авторка зрештою закликає, навпаки, не ділити українців. «Не діліть українців на ви і ми», – сказала вона.

Реакція мережі на вірш «Українцем бути нелегко»

Після того, як Мартіна Макєєва опублікувала свій вірш у мережі, його розкритикували у коментарях. На думку українців, він є «маніпулятивним».

У коментарях висловилися онуки воїнів, зв'язкових УПА та пояснили авторці, що їхня доля не була легкою. «Бабуся була зв'язковою, і як то було нелегко… Бабуся вийшла з церкви і на Різдво заспівала просто нашу українську колядку, і її кинули в карцер і молоду дівчину били так, що не було живого місця – це легко», – написала одна з користувачів.

На слова про те, що складно бути українцями тим, хто народився на Донеччині, відповіла уродженка Луганська. Вона зауважила, що знає українську з дитинства, а також гімн України і до школи ходила у вишиванці.

фото: скриншот Instagram

«Не знаю нічого. Я з Луганська. Мені не потрібно «бути» українкою, я є українка, тут іншого не може бути. І так, в гімназію я ходила у вишиванці, на стіні в гімназії був намальований Кобзар, в 5-му класі ми Пушкіна вчили українською: «Край лукомор'я дуб зелений, золоті цепки на дубі тім, щодня, щоночі кіт учений по ланцюгу кружляє тим…». Українську я знаю досконало, бо вчили її з чистого аркуша, з книг, без діалектів. Я знаю колядки, угадай, якою мовою? А гімн? Я знаю гімн тільки України. І ще раз тобі повторю, українкою не треба «бути», ти або українка, або прибідняєшся», – зазначила українка.

фото: скриншот Instagram

«Бабця вчителька української мови в Донецьку і перша читала мені Кобзаря і робила найсмачніші вареники з вишнями в світі. Харків, батьківщина іншої бабці, сама вишивала сорочки і співала українські пісні. Для мене все українське починалось з Донбасу і Слобожанщини… Так що Україна там завжди була, поки її любителі Олівʼє і Кобзона не почали руйнувати», – додала ще одна коментаторка.

фото: скриншот Instagram

«Слухайте, я з Миколаївської області і навчалася в російській школі, і це не завадило та не заважає бути українкою. Хто хоче, той є і буде».

фото: скриншот Instagram

Також коментатори зауважили, що вірш Макєєвої – це підміна понять. Здебільшого слухачі не оцінили поезії авторки. Також користувачі зауважили, що своїм віршем авторка, навпаки, розділила українців.

«Мені здається, цей вірш якраз і продовжує ділити… з підміною понять».

«Легко тим, у кого дідусі були в УПА? Просто набір слів без сенсу і розуміння, що таке Україна».

фото: скриншот Instagram

«Максимально маніпулятивний вірш. Ті, хто репоснув, – вслухайтесь ще раз. «Легко» бути українцем, коли твої прадідусі воювали в УПА і виборювали сьогоднішню незалежну Україну?»

«Авторка цим віршем умудрилась поділити українців ще більше…

«Не діліть українців»? А ви зараз що зробили цими рядками?»

фото: скриншот Instagram

«Як віршем про нерозділення розділити людей. Маніпуляція і підміна понять. Коли вже припиниться це розпалювання внутрішнього розколу, прикрите під лозунги не «діліть»?! Ваш вірш абсолютно токсичний!»

Нагадаємо, народний артист і Герой України Юрій Рибчинський зачитав свій новий вірш про Чернівці. Поет згадав у рядках про видатних артистів золотої доби української естради.