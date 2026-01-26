Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3198 дронів-камікадзе та здійснив 2935 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

26 січня станом на 22:00 відбулося 93 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 44 окупанти та поранили – 27, знищили 50 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту, також уражено шість гармат, чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, наземний роботизований комплекс та 15 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав п’ять авіаударів, застосувавши 10 керованих авіабомб та здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

На Куп’янському напрямку

Дві атаки відбили українські захисники у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили три атаки у напрямках Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку

Одну атаку відбили українські захисники – в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.

Нагадаємо, триває 1433-й день повномасштабної війни в Україні.