Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 26 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3198 дронів-камікадзе та здійснив 2935 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

26 січня станом на 22:00 відбулося 93 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 44 окупанти та поранили – 27, знищили 50 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту, також уражено шість гармат, чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, наземний роботизований комплекс та 15 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав п’ять авіаударів, застосувавши 10 керованих авіабомб та здійснив 67 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких з реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Лиману. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Дві атаки відбили українські захисники у бік Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили три атаки у напрямках Дробишевого та Лиману.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Одну атаку відбили українські захисники – в районі населеного пункту Часів Яр.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів в районі Зеленого Гаю та у бік Нового Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнали Юрківка та Таврійське.

Лінія фронту станом на 26 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1433-й день повномасштабної війни в Україні.

