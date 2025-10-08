Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

8 жовтня станом на 22:00 відбулося 162 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на Покровському напрямку було знешкоджено 144 окупанти, із них 99 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, одну одиницю спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів; також уражено три автомобілі та 10 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 21 раз атакував в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, у бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. Бої досі тривають у п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив шість спроб наступу в районі Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Курилівки. Три бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили шість і стримують ще чотири штурмові дії в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Дронівки та Григорівки.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Ще вісім бойових зіткнень триває.

Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1323-й день повномасштабної війни в Україні.

