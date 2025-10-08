Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

8 жовтня станом на 22:00 відбулося 162 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на Покровському напрямку було знешкоджено 144 окупанти, із них 99 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, одну одиницю спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів; також уражено три автомобілі та 10 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 21 раз атакував в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, у бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. Бої досі тривають у п’яти локаціях.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив шість спроб наступу в районі Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Курилівки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили шість і стримують ще чотири штурмові дії в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку

Ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Дронівки та Григорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Ще вісім бойових зіткнень триває.

Нагадаємо, триває 1323-й день повномасштабної війни в Україні.