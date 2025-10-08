Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Новини війни в Україні
8 жовтня станом на 22:00 відбулося 162 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на Покровському напрямку було знешкоджено 144 окупанти, із них 99 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, одну одиницю спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів; також уражено три автомобілі та 10 укриттів для особового складу противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Відбулося дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав дев’ять авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 148 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Сьогодні ворог 21 раз атакував в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, у бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. Бої досі тривають у п’яти локаціях.
На Куп’янському напрямку
Противник здійснив шість спроб наступу в районі Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Курилівки. Три бойові зіткнення досі тривають.
На Лиманському напрямку
Сили оборони відбили шість і стримують ще чотири штурмові дії в районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.
На Слов’янському напрямку
Ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Дронівки та Григорівки.
На Костянтинівському напрямку
Сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.
На Покровському напрямку
Від початку цієї доби противник 37 разів атакував у районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. Наші захисники стримують натиск противника, три бойові зіткнення тривають досі.
На Олександрівському напрямку
Українські оборонці відбили 24 атаки загарбників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. Ще вісім бойових зіткнень триває.
Нагадаємо, триває 1323-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0