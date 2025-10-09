СБУ ідентифікувала командира РФ, який віддав наказ про розстріл цивільних у Куп'янську

Щоб посіяти паніку у прифронтовому місті, військові ворога перевдягнулися у цивільне вбрання

Окупанти майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України

Служба безпеки України ідентифікувала військового посадовця Російської Федерації, який причетний до скоєння воєнного злочину – розстрілу трьох цивільних мешканців міста Куп’янськ Харківської області 2 жовтня 2025 року. Йдеться про громадянина РФ Андрія Сиротюка – командира 121-го полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами слідства, злочин було скоєно з метою посіяти паніку серед місцевого населення у прифронтовому місті. Окупанти перевдяглися у цивільне вбрання та під виглядом місцевих жителів проникли на околиці Куп’янська. Вони майже впритул розстріляли двох чоловіків та жінку, які намагалися евакуюватися з міста вглиб території України.

Слідчі СБУ кваліфікують цей злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей).

Триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для передачі до Міжнародного кримінального суду. Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником Служби безпеки України Василем Малюком, на якій детально обговорили бойову роботу служби. Глава держави відзначив суттєве зростання ефективності операцій СБУ, особливо щодо далекобійних ударів та знищення російської живої сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Василь Малюк доповів арезиденту про результати далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ.