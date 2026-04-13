Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина

Військові розповіли про плани ворога та ситуацію на Покровському напрямку

Російські війська отримали завдання захопити якомога більше українських територій до кінця квітня. Головна мета агресора – використати ці «здобутки» для пропагандистських заяв на 9 травня про нібито спроможність продовжувати тривалу війну. Про це в телеефірі повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко, інформує «Главком».

«Це банальна формальність для піар-ходу. Щодо реальної ситуації, то Покровський напрямок є одним з найгарячіших, сконцентрована дуже велика кількість ворожих сил, але українські захисники тримають оборону та знищують колосальну кількість особового складу противника», – заявив військовий.

Військовий також зазначив, що Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок. Яременко вважає, що наступні два тижні квітня будуть періодом максимальної інтенсивності боїв. Окупанти намагатимуться прогризти оборону будь-якою ціною, щоб отримати хоча б локальні перемоги.

«Окупант і надалі намагається захопити наші території, штурмові групи продовжують атакувати, тому, на жаль, віри загарбникам не було і не буде», – сказав Яременко.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що великоднє перемир’я не стане довгостроковим і навряд чи матиме продовження.

«Главком» писав, що російська армія під час так званого великоднього перемир’я понад 10 тис. разів атакувала українські позиції, попри заяви про припинення вогню. За офіційними даними, з початку оголошеного перемир’я зафіксовано 10 721 порушення режиму припинення вогню з боку Росії. Лише за 12 квітня на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку, де тривали активні бойові дії.