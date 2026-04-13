Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Наступні два тижні квітня будуть періодом максимальної інтенсивності боїв
Військові розповіли про плани ворога та ситуацію на Покровському напрямку

Російські війська отримали завдання захопити якомога більше українських територій до кінця квітня. Головна мета агресора – використати ці «здобутки» для пропагандистських заяв на 9 травня про нібито спроможність продовжувати тривалу війну. Про це в телеефірі повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко, інформує «Главком».

За словами Ігоря Яременка, російське командування поставило завдання своїм підрозділам досягти видимих успіхів до кінця квітня. Це необхідно Кремлю, щоб під час святкування 9 травня продемонструвати російському суспільству спроможність продовжувати виснажливу війну. 

«Це банальна формальність для піар-ходу. Щодо реальної ситуації, то Покровський напрямок є одним з найгарячіших, сконцентрована дуже велика кількість ворожих сил, але українські захисники тримають оборону та знищують колосальну кількість особового складу противника», – заявив військовий.

Військовий також зазначив, що Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок. Яременко вважає, що наступні два тижні квітня будуть періодом максимальної інтенсивності боїв. Окупанти намагатимуться прогризти оборону будь-якою ціною, щоб отримати хоча б локальні перемоги.

«Окупант і надалі намагається захопити наші території, штурмові групи продовжують атакувати, тому, на жаль, віри загарбникам не було і не буде», – сказав Яременко. 

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що великоднє перемир’я не стане довгостроковим і навряд чи матиме продовження.

«Главком» писав, що російська армія під час так званого великоднього перемир’я понад 10 тис. разів атакувала українські позиції, попри заяви про припинення вогню. За офіційними даними, з початку оголошеного перемир’я зафіксовано 10 721 порушення режиму припинення вогню з боку Росії. Лише за 12 квітня на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку, де тривали активні бойові дії.

