Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 вересня втратила:
- особового складу – близько 1090010 (+950) осіб;
- танків – 11169 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23261 (+3) од;
- артилерійських систем – 32577 (+32) од;
- РСЗВ – 1482 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226);
- крилаті ракети – 3691 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72);
- спеціальна техніка – 3963 (+2).
До слова, триває 1294-й день повномасштабної війни в Україні.
