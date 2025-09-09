Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11169 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1090010 (+950) осіб;
  • танків – 11169 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23261 (+3) од;
  • артилерійських систем – 32577 (+32) од;
  • РСЗВ – 1482 (+1) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226);
  • крилаті ракети – 3691 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72);
  • спеціальна техніка – 3963 (+2).
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

До слова, триває 1294-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року
14 серпня, 08:14
Нині триває 1272-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року
18 серпня, 08:16
У РФ організували турнір для російських окупантів
МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході
25 серпня, 11:57
Ситуація на фронті 26 серпня
Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу
26 серпня, 23:49
Ситуація на фронті 27 серпня
Лінія фронту станом на 27 серпня 2025. Зведення Генштабу
27 серпня, 23:08
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11155 танків
Втрати ворога станом на 1 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 вересня, 07:37
Ситуація на фронті 4 вересня
Лінія фронту станом на 4 вересня 2025. Зведення Генштабу
4 вересня, 22:30
У результаті атаки пошкоджено шість багатоповерхівок
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі
6 вересня, 20:26

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
11K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4960
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2267
У великих російських містах дефіцит бензину
1746
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua