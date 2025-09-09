Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11169 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 вересня втратила:

особового складу – близько 1090010 (+950) осіб;

танків – 11169 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23261 (+3) од;

артилерійських систем – 32577 (+32) од;

РСЗВ – 1482 (+1) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226);

крилаті ракети – 3691 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72);

спеціальна техніка – 3963 (+2).

До слова, триває 1294-й день повномасштабної війни в Україні.