Партизани передали ЗСУ дані про авіабазу РФ у Криму

«АТЕШ» зафіксував позиції Су-30, ППО та інфраструктуру бази

Агенти партизанського руху «АТЕШ» провели розвідку військового аеродрому поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком».

Під час спостереження агенти зафіксували актуальне розташування винищувачів Су-30, зокрема стоянки літаків, укриття та маршрути їхнього пересування територією бази. Також було зібрано дані про об’єкти інфраструктури, які забезпечують функціонування авіабази.

фото: АТЕШ

Зокрема, партизани встановили розташування паливозаправних комплексів, зон технічного обслуговування та ремонту, а також позицій чергових розрахунків протиповітряної оборони на підступах до аеродрому. Окремо фіксувалася інтенсивність і періодичність вильотів авіації.

Крім цього, агенти відстежували маршрути пересування особового складу та спеціальної техніки між об’єктами військової бази, що дозволяє оцінити логістику та рівень бойової активності на об’єкті.

фото: АТЕШ

У повідомленні наголошується, що винищувачі Су-30 на цьому аеродромі виконують роль основних перехоплювачів. Саме ці літаки підіймаються для знищення українських морських і повітряних дронів, які прямують до цілей у Криму та на об’єктах Чорноморського флоту РФ.

Таким чином, авіабаза в Саках забезпечує ключовий елемент повітряного прикриття угруповання російських військ на півострові. Зібрану інформацію передано Силам оборони України для подальшого аналізу та ухвалення відповідних рішень.

Аеродром у Новофедорівці поблизу Сак є однією з основних баз російської військової авіації в окупованому Криму. У серпні 2022 року на цьому об’єкті пролунали вибухи, внаслідок яких було знищено частину авіаційної техніки. Після цього російські сили посилили заходи безпеки та розосередження літаків на території бази.

Нагадаємо, що фгенти партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію, внаслідок якої паралізували єдиний стабільний маршрут, яким загарбники перекидали техніку та боєприпаси з території РФ безпосередньо на лінію фронту.

