Генерал розкрив плани Путіна на весняно-літній наступ

Кремль змушений дедалі більше покладатися на залучення іноземців до бойових дій

За словами військового, Путін готує таємну мобілізацію та масове залучення іноземців для весняно-літнього наступу в Україні

Ескалація бойових дій на Близькому Сході несподівано принесла Росії економічну вигоду, яку Кремль планує конвертувати у військову перевагу в Україні. Завдяки стрибку світових цін на енергоносії Москва отримала фінансовий ресурс для підготовки до нового масштабного наступу, проте безпосередньо на лінії фронту окупаційні війська стикаються з критичними проблемами. Як інформує «Главком», про це розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі «Київ24».

Як зазначає військовий експерт, війна в Ірані сприяла підвищенню цін на нафту та газ, що дозволило російському бюджету отримати додаткові надходження. Утім, цей ефект не буде довготривалим.

«Для росіян у цьому є свої переваги відносно цін на нафту і газ, які вони будуть використовувати для купівлі іноземних громадян і своїх», – пояснює Романенко.

За його словами, саме ці кошти Путін спрямує на фінансування таємної мобілізації та масштабне вербування найманців за кордоном, щоб забезпечити живу силу для весняно-літнього наступу.

Попри фінансові вливання, демографічна ситуація у російській армії погіршується. Генерал-лейтенант наголошує, що вже три місяці поспіль окупанти зазнають втрат, які значно перевищують обсяги поповнення резервів. Кількість громадян, які долучаються до лав збройних сил РФ, продовжує стабільно зменшуватися.

Щоб компенсувати цей дисбаланс, Кремль змушений дедалі більше покладатися на залучення іноземців до бойових дій та проводити приховані мобілізаційні заходи всередині країни.

Проблеми з логістикою та виснаженням запасів змусили російське командування кардинально змінити підхід до ведення бойових дій. Якщо раніше окупанти діяли «зухвало», маючи безлімітний артилерійський ресурс, то зараз на фронті фіксується жорсткий режим економії.

«Тепер настали ті часи, які вимагають іншого підходу. Вони намагаються перейти до виконання своїх завдань, але вже в умовах економії паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів», – підкреслив Романенко.

Нагадаємо, запланований Росією весняний наступ націлений на повне захоплення Донецької та Луганської областей. Тобто мета держави-агресорки не змінилася. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.

Також Кремль розглядає можливість подальшого наступу на півдні України, зокрема з наміром просуватися вглиб території та захопити Одеську область. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають такі плани малореалістичними.

До слова, зростання бойових втрат російської армії може ускладнити плани Кремля щодо масштабного наступу проти України найближчими місяцями.

За оцінками джерел, протягом останніх трьох місяців втрати РФ перевищують темпи набору нових військовослужбовців. Росії вдавалося щомісяця залучати до війська близько 30-35 тисяч осіб, однак цього вже недостатньо для компенсації бойових втрат.