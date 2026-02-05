Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення

Кіта Келлога називали одним із найсильніших проукраїнських голосів у команді Трампа

Ексспецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог пояснив своє звільнення з адміністрації наприкінці 2025 року бажанням позбутися посадових обмежень. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв’ю Kyiv Independent.

Відставний генерал армії США, якого називають одним із найсильніших проукраїнських голосів у команді Трампа, зазначив, що робота в аналітичному центрі America First Policy Institute дозволяє йому публічно та значно вільніше коментувати російську агресію. Він категорично заперечив чутки про будь-які розбіжності з президентом США, назвавши свій відхід логічним кроком для переходу в публічну аналітику.

Під час перебування на посаді Келлог відігравав ключову роль у підготовці стратегічної угоди про корисні копалини та гостро засуджував удари РФ по цивільних об'єктах. Через його відкриту підтримку України Кремль намагався заблокувати участь генерала в майбутніх мирних переговорах. Сам Келлог на це відреагував спокійно, зауваживши, що його цілком влаштовує робота безпосередньо з українською стороною та донесення результатів до Білого дому.

За оцінкою Келлога, Росія вже зазнала поразки, оскільки Володимир Путін не зміг втілити свої плани в життя. Він вважає, що зараз Кремль намагається знайти прийнятний для себе вихід із конфлікту, попри продовження атак на українську енергосистему. Генерал переконаний, що довгострокові перспективи на боці України, особливо з настанням весни, і планує підтвердити свої висновки особисто під час візиту до Києва, який має відбутися найближчим часом.

Як відомо, колишній спецпосланець США з питань України Кіт Келлог вважає, що війна в Україні може завершитися до 24 серпня 2026 року.

«Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий, і ви дійдете до березня та квітня, перевага буде на вашому боці, а не на російському», – сказав Келлог.

Раніше американський генерал Кіт Келлог, який тривалий час був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни, заявив, що Америка не бачила такого лідера, як президент України Володимир Зеленський, з часів Авраама Лінкольна. Характеризуючи українського лідера, Келлог використав недипломатичну, але сповнену поваги лексику.