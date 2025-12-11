Трамп пригрозив війною президенту Колумбії

Президент США пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною через боротьбу з наркотрафіком

Президент США Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною. За його словами, слідом за Венесуелою саме Колумбія стане наступною країною, на яку Вашингтон націлить свою зброю для боротьби з наркотрафіком. Про це повідомляє видання Politico.

«Колумбія виробляє багато наркотиків. Тож йому (президенту Колумбії – ред.) ліпше прийти до тями, інакше він буде наступним. Він стане наступним дуже скоро. Надіюся, він слухає: він буде наступним», – заявив голова Білого дому.

Спершу Трамп заявляв, що «не надто замислювався» про Петро, та потім його коментарі раптово переросли в прямі погрози на адресу колумбійського президента.

Раніше в інтерв'ю Politico президент США вже заявляв про намір поширити масштабну військову операцію з Венесуели також на територію Мексики та Колумбії.

З вересня США завдали щонайменше 20 ударів по морських суднах у Карибському басейні та Тихому океані, які, за непідтвердженими даними, могли перевозити наркотики. З метою блокади наркотрафіку Трамп наказав значно наростити військово-морську присутність у регіоні.

Угруповання флоту включає найновіший і найсучасніший авіаносець США, атомний швидкохідний підводний човен, судно спеціального призначення, десяток інших військових кораблів, понад 14 тисяч військовослужбовців, а також винищувачі п'ятого покоління F-35. Тепер аналогічний силовий сценарій може бути застосований і щодо Колумбії.

Нещодавно Трамп зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів. Він наголосив, що загроза стосується не лише Венесуели, з якою США перебувають у стані ескалації.

«Будь-хто, хто цим займається та продає це нашій країні, підлягає нападу», – сказав Трамп під час засідання уряду у Білому домі, згадавши при цьому кокаїн із Колумбії.

