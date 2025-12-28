Сили безпілотних систем уразили командний пункт російських спецпризначенців

Поранені та ліквідовані понад 120 окупантів

Сили безпілотних систем уразили командний пункт та місця дислокації спецпризначенців 14 бригади російської воєнної розвідки (ГРУ) на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді.

За його словами, у Донецькій області уражені командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ Росії.

🇺🇦 Сили оборони завдали нищівного удару по спецназу ГРУ РФ у районі Бердянського pic.twitter.com/8SCVAVW0qk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 28, 2025

Унаслідок розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцях дислокації особового складу окупантів поранені та ліквідовані понад 120 спецпризначенців.

Раніше Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. Його заочно звинуватили у теракті на Курщині, у результаті якого 26 березня загинула «воєнкор» Першого каналу Анна Прокоф’єва.

За даними відомства, у березні 2025 року Роберт Бровді наказав дистанційно замінувати автодороги в Курській області. Унаслідок чого згодом стався підрив автомобіля з росіянами, серед яких була так звана військова кореспондентка.

Нагадаємо, у серпні МЗС Угорщини заборонило в’їзд на територію країни командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді через атаку БпЛА на російський нафтопровід «Дружба».