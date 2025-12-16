Головна Країна Суспільство
Як не митися місяцями? Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав про гігієну в бліндажі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
В землянках на передньому краї особисту гігієну нашим воїнам доводитися зводити до мінімуму
фото: facebook.com/shtirlitzblog

За словами військового, життя в землянках підпорядковане єдиний меті: втримати оборону і вижити

У жорстких умовах перебування на передньому краї оборони, коли жити в землянках доводиться до 100 днів поспіль, особисту гігієну нашим воїнам доводитися зводити до мінімуму: лише обтерти обличчя та нижню частину тіла вологими серветками. Про чистку зубів через дефіцит води не йдеться. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів завідувач музею Української революції 1917-1920 рр, нині військовослужбовець Олександр Хоменко, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ та беззмінно провів на позиціях 76 днів.

За словами Олександра Хоменка, природні потреби доводиться справляти в пляшки і пакети, які потім виносять куди подалі, щоб ворог не вирахував позицію за звалищем відходів. До речі, як з’ясувалося, навести ворожі БпЛА на місце розташування військових можуть і бродячі собаки, яких підгодовують хлопці. У випадку підрозділу Олександра такої загрози не було через віддалене розташування позиції від населених пунктів.

До того ж в холодну пору року знижується і загроза дуже небезпечних інфекційних захворювань через мишей, які лишають свої екскременти біля місць зберігання продуктів.  А от влітку, за словами Олександра, харчі доводиться ретельно ховати від гризунів в металеві бляшанки.

«Взагалі життя на «нулі» має геть інший вимір: тут інше сприйняття страху, комфорту, радості», – зауважує воїн.

Олександр Хоменко каже, що життя в землянках схоже на своєрідне чернецтво, коли все підпорядковано єдиний меті: втримати оборону і вижити.

Нагадаємо, боєць ЗСУ у липні 2022 року добу провів у окопі з росіянами. Він розповів, як йому вдалося врятуватися.

До слова, бійці 123 бригади тероборони ЗСУ, що дислокується в Миколаївській області, будували фортифікаційні споруди на місці поховання VI-V століть до нашої ери. Під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України звичайні земельні роботи обернулися сенсаційною археологічною знахідкою

