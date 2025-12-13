Степан Гавій добровільно уклав контракт зі Збройними силами РФ

У Новокамʼянці Таврійської міської територіальної громади Каховського району Херсонщини поховали 39-річного ветерана АТО Степана Гавія, який добровільно підписав контракт зі Збройними силами РФ і воював проти України. Він здавав окупантам проукраїнських жителів села і називав себе комендантом. Проти українців воює і прийомний син Гавія 22-річний Артур Трощинський – нещодавно він отримав інвалідність в районі Олешок. Як інформує «Главком», про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела.

«Степан Гавій добровільно уклав контракт зі Збройними силами РФ. Він був впевнений, що служитиме десь у Криму, але після «учєбки» його відправили на фронт. Там його і завалили наші. Деякий час він вважався безвісти зниклим, а потім росіяни визнали його загиблим. Попри те, що Гавія вже поховали, його дружина всім у селі розповідає, що її Стьопа живий і що вона його обовʼязково дочекається з фронту», – сказав житель села.

За словами кількох джерел Центру журналістських розслідувань, після зникнення Степана Гавія у Новокамʼянці одразу стало спокійніше. Адже цей чоловік здавав російським окупантами проукраїнських односельців, а також тих, хто з різних причин не йшов отримувати російську так звану гуманітарку та інші виплати від ворога.

Відомо, що Степан Гавій народився 25 лютого 1986 року в селі Карпатське Самбірського району Львівської області. У Новокамʼянці він з’явився після того, як знайшов собі тут дружину, яка теж працює на російських окупантів. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані спʼяніння і скоєння ДТП, має в Україні чимало боргів.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини.

Також російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії.