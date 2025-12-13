Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України
Ліквідований ЗСУ колаборант Степан Гавій під час служби в ЗСУ, 2017 рік
фото з відкритих джерел

Степан Гавій добровільно уклав контракт зі Збройними силами РФ

У Новокамʼянці Таврійської міської територіальної громади Каховського району Херсонщини поховали 39-річного ветерана АТО Степана Гавія, який добровільно підписав контракт зі Збройними силами РФ і воював проти України. Він здавав окупантам проукраїнських жителів села і називав себе комендантом. Проти українців воює і прийомний син Гавія 22-річний Артур Трощинський – нещодавно він отримав інвалідність в районі Олешок. Як інформує «Главком», про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела.

«Степан Гавій добровільно уклав контракт зі Збройними силами РФ. Він був впевнений, що служитиме десь у Криму, але після «учєбки» його відправили на фронт. Там його і завалили наші. Деякий час він вважався безвісти зниклим, а потім росіяни визнали його загиблим. Попри те, що Гавія вже поховали, його дружина всім у селі розповідає, що її Стьопа живий і що вона його обовʼязково дочекається з фронту», – сказав житель села.

За словами кількох джерел Центру журналістських розслідувань, після зникнення Степана Гавія у Новокамʼянці одразу стало спокійніше. Адже цей чоловік здавав російським окупантами проукраїнських односельців, а також тих, хто з різних причин не йшов отримувати російську так звану гуманітарку та інші виплати від ворога.

Відомо, що Степан Гавій народився 25 лютого 1986 року в селі Карпатське Самбірського району Львівської області. У Новокамʼянці він з’явився після того, як знайшов собі тут дружину, яка теж працює на російських окупантів. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані спʼяніння і скоєння ДТП, має в Україні чимало боргів.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини.

Також російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії.

Читайте також:

Теги: фронт росіяни ЗСУ колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проведення змагань у Росії залишається під забороною
МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні
11 грудня, 23:17
Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що в Росії є дипломати, кращі за українські
Українець, який провів успішні переговори з Путіним у 2019 році, розказав, чим краща російська дипломатія
11 грудня, 09:09
Shaman підтримує путінський режим та бере участь у заходах Кремля
Російський співак та путініст злякався ЗСУ та скасував концерти в Білгороді
4 грудня, 08:42
В районі Покровська та Мирнограда ЗСУ проводять активні дії ліквідації осередків ворога
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами
3 грудня, 13:45
Вікторія Івлєва різко розкритикувала російських емігрантів у Європі
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
2 грудня, 13:13
Залужний закликав не вірити у будь-які мирні ініціативи з боку Росії
Залужний закликав не вірити у будь-які мирні ініціативи з боку Росії
30 листопада, 06:28
На фото зліва – Єва Тур, справа – Алла Мартинюк
Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж
25 листопада, 15:53
Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років
Путін пообіцяв росіянам життя до 150 років
20 листопада, 01:43
На своїй сторінці у Facebook Олег Ляшко часто публікує фото з собаками та котами на фронті
Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів
17 листопада, 10:12

Події в Україні

Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Боєць тероборони встановив реактивну систему на BMW
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Звільнені громадяни Білорусі перебувають на території України: опубліковано список
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України
ЗСУ ліквідували ветерана АТО, який став на бік росіян та воював проти України
Відключення світла 14 грудня: де і коли не буде електрики
Відключення світла 14 грудня: де і коли не буде електрики
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua