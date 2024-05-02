Великий звіт про готовність фортифікаційних рубежів. Зеленський провів Ставку

Зеленський заслухав звіт про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення

Під час засідання Ставки присутні обговорили питання фортифікацій, ситуації на фронті та виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому він заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах України та на напрямках активних бойових дій. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, головком Олександр Сирський доповів президенту про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення.

«Обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад», – сказав Зеленський.

Крім того, міністр оборон Рустем Умєров назвав терміни надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги.

«Доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури», – зазначив глава України.

Натомість міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін відзвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ, а також забезпечення ними фронту та для прикриття важливих об'єктів.

Як повідомлялося, процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії.

До слова, Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.