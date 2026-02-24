Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну

Президент ПАР Сиріл Рамафоса завив, що країна забрала своїх громадян із війни в Україні

Влада заявила про звільнення чоловіків, яких завербували під виглядом роботи охоронцями

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За інформацією офісу президента ПАР, четверо чоловіків уже повернулися додому минулого тижня. Ще 11 громадян мають прибути найближчим часом, один із них перебуває на лікуванні в лікарні, а інший готується до повернення.

За даними родин, вербування відбувалося через Дудузіле Зума-Самбудлу – доньку колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Чоловікам нібито пропонували навчання для подальшої роботи охоронцями, однак згодом їх змусили підписати контракти на військову службу.

У владі Південної Африки наголосили, що участь або сприяння іноземним збройним силам є кримінальним злочином відповідно до законодавства країни, яке діє з 1998 року. В офісі президента також заявили, що громадяни ПАР, причетні до організації вербування, залишаються під слідством.

За інформацією Bloomberg, 10 лютого Сиріл Рамафоса провів телефонну розмову з президентом Росії, під час якої попросив сприяти поверненню громадян. Після цього він подякував очільнику Кремля за позитивну реакцію на заклик підтримати процес їхнього повернення додому.

