Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну
Президент ПАР Сиріл Рамафоса завив, що країна забрала своїх громадян із війни в Україні
фото: Bloomberg

Влада заявила про звільнення чоловіків, яких завербували під виглядом роботи охоронцями

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За інформацією офісу президента ПАР, четверо чоловіків уже повернулися додому минулого тижня. Ще 11 громадян мають прибути найближчим часом, один із них перебуває на лікуванні в лікарні, а інший готується до повернення.

За даними родин, вербування відбувалося через Дудузіле Зума-Самбудлу – доньку колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Чоловікам нібито пропонували навчання для подальшої роботи охоронцями, однак згодом їх змусили підписати контракти на військову службу.

У владі Південної Африки наголосили, що участь або сприяння іноземним збройним силам є кримінальним злочином відповідно до законодавства країни, яке діє з 1998 року. В офісі президента також заявили, що громадяни ПАР, причетні до організації вербування, залишаються під слідством.

За інформацією Bloomberg, 10 лютого Сиріл Рамафоса провів телефонну розмову з президентом Росії, під час якої попросив сприяти поверненню громадян. Після цього він подякував очільнику Кремля за позитивну реакцію на заклик підтримати процес їхнього повернення додому.

Нагадаємо, що влада Південної Кореї домоглася від російського дипломатичного відомства демонтажу пропагандистського банера, який було розміщено на будівлі посольства РФ у Сеулі. Він викликав хвилю обурення серед місцевих мешканців та дипломатичного корпусу.

Читайте також:

Теги: росія війна Південно-Африканська республіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 липня 2024 року росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
Сьогодні, 11:04
У Канаді попередили про удар по GPS і зв’язку через плани РФ у космосі
Канадський генерал заявив про небезпеку космічних планів Росії
18 лютого, 20:33
фото: Ян Доброносов/Facebook
Галущенко розказав, що робив в арештованому маєтку ексміністра-втікача у центрі Києва
18 лютого, 15:13
РФ з початку війни втратила 11 681 танк
Втрати ворога станом на 18 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
18 лютого, 07:09
ЗСУ знищили північнокорейську установку
Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів
16 лютого, 19:46
Компліменти Мікеланджело та животу Орбана. Підсумки Мюнхена-2026
Компліменти Мікеланджело та животу Орбана. Підсумки Мюнхена-2026 Тема тижня
15 лютого, 19:00
Путін перебудовує силову вертикаль для захисту від внутрішніх заколотів
Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор
13 лютого, 11:15
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 5 лютого 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували бурятського борця, який був кандидатом у майстри спорту Росії
1 лютого, 19:14
Кирило Дмитрієв, вважається ключовим комунікатором Путіна із Вашингтоном
Посланець Путіна прибув до США із «голубом миру»
31 сiчня, 16:59

Політика

Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну
Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну
Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі
Сеул змусив посольство Росії зняти скандальний банер зі своєї будівлі
Австралія приєдналася до санкцій проти Росії
Австралія приєдналася до санкцій проти Росії
Прем’єр Британії закликає світ спростовувати фейки про «перемогу» Росії
Прем’єр Британії закликає світ спростовувати фейки про «перемогу» Росії
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua