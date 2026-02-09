Головна Світ Соціум
РФ представила модернізовану плануючу бомбу УМПБ-5

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ представила модернізовану плануючу бомбу УМПБ-5
Оновлена версія УМПБ-5 отримала змінений корпус і іншу форму крила
фото: Defence Blog

УМПБ-5 використовує ту саму систему наведення та навігації, що й попередні російські варіанти плануючих бомб

Росія показала оновлену крилату плануючу бомбу для бойових літаків. На оприлюднених фото й відео видно розвиток навідного комплексу УМПК-500, який отримав нову модифікацію – УМПБ-5. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Blog.

Боєприпас у російських джерелах називають уніфікованою модульною плануючою бомбою. Він є подальшим розвитком серії керованих авіабомб УМПК, які Росія активно застосовує у війні проти України. Оновлена конструкція відрізняється змінами в корпусі та конфігурації крила, що мають на меті збільшити дальність удару, зберігаючи існуючу архітектуру наведення.

За даними українських джерел, УМПБ-5 використовує ту саму систему наведення та навігації, що й попередні російські варіанти плануючих бомб, поєднуючи системи супутникової навігації та інерційної корекції, які зазвичай називають Smart і Kometa-M12. Ці системи дозволяють скидати бомбу з літака за межами багатьох зон дії протиповітряної оборони, зберігаючи при цьому прийнятну точність ураження стаціонарних цілей.

Також з’явилася інформація про інший варіант боєприпасу – УМПБ‑5Р. За даними українських джерел, ця модифікація має невеликий турбореактивний двигун виробництва Swiwin, який забезпечує заявлену максимальну дальність польоту до 200 км.

Версія з двигуном створена для подальшого розширення ударних можливостей на великій відстані. Політ боєприпасу підтримується після скидання не лише завдяки плануванню, а й за рахунок роботи двигуна.

До слова, РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії. В’єтнам традиційно був одним із ключових ринків збуту російського озброєння в Азії. Нині бойова авіація ВПС країни укомплектована виключно радянсько-російськими літаками. Водночас ще у 2022 році Ханой заявив про курс на диверсифікацію закупівель озброєнь з метою зменшення залежності від РФ, а практичні кроки в цьому напрямі розпочалися ще раніше.

