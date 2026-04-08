Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року
Нині триває 1505-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу та військової техніки

За минулу добу зафіксовано 170 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бувалине, Товстодубове Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвиженська, Таврійське, Новомиколаївка Запорізької області та міста Херсон.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та військової техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби Сили оборони відбили шість ворожих атак, противник здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав чотирьох авіаударів, застосувавши десять керованих бомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман та в бік Графського.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка, Піщане та Новоосинове.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в районах Лиману, Дробишевого, Ставків, Діброви та в бік населеного пункту Твердохлібове.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та поблизу Різниківки й Озерного.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та в бік населеного пункту Павлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник 12 разів атакував у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Вербове, Січневе, Вороне та в бік населеного пункту Лісне.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Минулої доби ворог один раз намагався просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак поблизу Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 квітня 2026 року фото 11

 Нагадаємо, триває 1505-й день повномасштабної війни в Україні.

