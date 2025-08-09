Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 24 рази

За минулу добу відбулося 163 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 122 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області та Ольгівка Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, одну артилерійську систему, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, а також один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 259 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося дев’ять боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Голубівки та в напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Аорог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Зарічне, Колодязі, Торське, Діброва, Серебрянка, Ямполівка, а також у бік Шандриголового та Ямполя.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник двічі атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 10 атак у районах Торецька, Щербинівки, Катеринівки, Степанівки, Русиного Яру та Плещіївки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 45 атак агресора в районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Полтавка, Бойківка, Миролюбівка, Новоекономічне, Покровськ, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, а також у напрямку Козацького, Дорожнього та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль, Воскресенка, Ольгівське та в напрямку Січневого.

На Гуляйпільському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони успішно відбили ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили чотири атаки загарбника в районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби Сили оборони успішно відбили вісім атак ворога. Противник успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.