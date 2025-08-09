Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 9 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 9 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1062290 (+940) осіб,
- танків ‒ 11088 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23103 (+1) од,
- артилерійських систем – 31273 (+41) од,
- РСЗВ – 1456 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147),
- крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57856 (+125) од,
- спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1263-й день повномасштабної війни в Україні.