Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11088 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 9 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1062290 (+940) осіб,

танків ‒ 11088 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 23103 (+1) од,

артилерійських систем – 31273 (+41) од,

РСЗВ – 1456 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147),

крилаті ракети ‒ 3555 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 57856 (+125) од,

спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).

Як відомо, триває 1263-й день повномасштабної війни в Україні.