Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11088 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 9 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 9 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1062290 (+940) осіб,
  • танків ‒ 11088 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23103 (+1) од,
  • артилерійських систем – 31273 (+41) од,
  • РСЗВ – 1456 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147),
  • крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57856 (+125) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1263-й день повномасштабної війни в Україні.

