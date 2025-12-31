Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
Нині триває 1407-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 35 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3495 обстрілів, в тому числі 62 з реактивних систем залпового вогню та 5791 удар дронами-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населених пунктах Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та артилерія Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БпЛА.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав три авіаційні удари, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 68 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три наступальні дії загарбників в районі Дронівки та в напрямку Платонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Добропілля, Олександрограду й Данилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 24 спроби ворога просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1407-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 27 грудня російські окупанти влаштували черговий масований ракетно-дроновий теракт проти України
Як будуть вимикати світло 28 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
27 грудня, 20:16
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
27 грудня, 01:46
Окупанти просунулися у трьох областях України
Окупанти просунулися у трьох областях України
25 грудня, 07:08
Російські війська захопили село Грабовське на Сумщині
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ
21 грудня, 10:58
Руйнування у Маріуполі внаслідок щоденних ударів Росії
The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі
21 грудня, 00:57
Унаслідок українських ударів зафіксовано пожежу в районі цілі
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
17 грудня, 10:39
ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля
ЗСУ зупинили прорив окупантів у напрямку Добропілля (відео)
12 грудня, 04:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 404 танків
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 грудня, 07:08
Пілота і штурмана ліквідовано
Катапульта російського бомбардувальника ліквідувала двох льотчиків
8 грудня, 10:13

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2025
Атака на Одесу та регіон: головне за ніч
Атака на Одесу та регіон: головне за ніч

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua