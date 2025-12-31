Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
Лінія електропередач була знеструмлена протягом двох тижнів унаслідок бойових дій
фото: AP

Припинення вогню дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізькою ТЕС

Поблизу Запорізької АЕС успішно завершився важливий ремонт лінії електропередач, що проводився в межах локального припинення вогню, досягнутого за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Як зазначається, це був третій випадок за останні місяці, коли тимчасові угоди про перемир'я дозволили відновити підключення ліній електропередач, які були пошкоджені під час бойових дій. Гроссі нагадав, що наприкінці жовтня таке «вікно тиші» дозволило ліквідувати десяту та найтривалішу повну втрату електропостачання за межами майданчика ЗАЕС.

У грудні ж локальне припинення вогню дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою ТЕС. Лінія була знеструмлена близько двох тижнів унаслідок бойових дій.

Ремонтні роботи тривали з 28 грудня до понеділка, 29 грудня, та проводилися під постійним контролем місії МАГАТЕ, що перебуває на майданчику ЗАЕС. Паралельно фахівці усунули несправність автотрансформатора на розподільчій станції.

МАГАТЕ зазначає, що це з'єднання є важливим, оскільки пропонує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередач ЗАЕС – лінією 330 кВ. Гроссі наголосив, що, попри успішне відновлення електропостачання, ситуація навколо Запорізької АЕС та інших ядерних об'єктах України залишається вразливою і нестабільною.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції завершено відновлювальні роботи. Зовнішню лінію електропередач успішно підключено до енергосистеми.

Раніше повідомлялось, що Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню біля Запорізької АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач.

Читайте також:

Теги: енергетика МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 13 грудня Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак
Обстріл Миколаєва: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі, місто переходить на генератори
13 грудня, 10:04
Чіткого графіка подачі світла наразі немає, але вся доступна потужність спрямовується на те, щоб дати електрику одеситам хоча б на кілька годин там, де це можливо
Понад 200 тис. родин знову зі світлом на Одещині після масового обстрілу
16 грудня, 22:58
У Дніпрі місцеві мешканці одного з будинків напали на енергетиків, які зазнали тілесних ушкоджень
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
19 грудня, 16:00
Різдвяний «Щедрик» прозвучав у машинному залі теплоелектростанції ДТЕК
«Щедрик» на тлі руйнувань ТЕС: ДТЕК закликав світ допомогти відновити енергетику
19 грудня, 13:09
Фонд підтримки енергетики України отримав €3 млн від Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини
МЗС Німеччини внесло рекордний транш у понад €160 млн в енергетику України – Міненерго
24 грудня, 19:08
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 12:46
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання
Вчора, 00:47
Зеленський привітав енергетиків з професійним святом
Зеленський привітав енергетиків з професійним святом
22 грудня, 10:39
У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла
У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла
23 грудня, 07:23

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2025
Атака на Одесу та регіон: головне за ніч
Атака на Одесу та регіон: головне за ніч

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua