Перемир'я біля Запорізької АЕС дозволило відновити ключову лінію електропередач – МАГАТЕ

Припинення вогню дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізькою ТЕС

Поблизу Запорізької АЕС успішно завершився важливий ремонт лінії електропередач, що проводився в межах локального припинення вогню, досягнутого за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Як зазначається, це був третій випадок за останні місяці, коли тимчасові угоди про перемир'я дозволили відновити підключення ліній електропередач, які були пошкоджені під час бойових дій. Гроссі нагадав, що наприкінці жовтня таке «вікно тиші» дозволило ліквідувати десяту та найтривалішу повну втрату електропостачання за межами майданчика ЗАЕС.

У грудні ж локальне припинення вогню дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою ТЕС. Лінія була знеструмлена близько двох тижнів унаслідок бойових дій.

Ремонтні роботи тривали з 28 грудня до понеділка, 29 грудня, та проводилися під постійним контролем місії МАГАТЕ, що перебуває на майданчику ЗАЕС. Паралельно фахівці усунули несправність автотрансформатора на розподільчій станції.

МАГАТЕ зазначає, що це з'єднання є важливим, оскільки пропонує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередач ЗАЕС – лінією 330 кВ. Гроссі наголосив, що, попри успішне відновлення електропостачання, ситуація навколо Запорізької АЕС та інших ядерних об'єктах України залишається вразливою і нестабільною.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції завершено відновлювальні роботи. Зовнішню лінію електропередач успішно підключено до енергосистеми.

Раніше повідомлялось, що Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню біля Запорізької АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач.