Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Нині триває 1536-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 245 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська та Долинка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор здійснив 35 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано 10 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 2

Противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 3

Ворог здійснив одну атаку в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 4

Противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Ставки, Ямпіль та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 5

Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 6

Ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 21 атаку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 9

Противник атакував тричі, в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате, Оленокостянтинівка та в бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 11

Ворог здійснив одну наступальну дію в районі Щербаків. 

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року фото 12

Противник проводив три атаки в бік Антонівки.

Нагадаємо, триває 1536-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства
Удар по нафтопереробному заводі в Пермському краї: Генштаб повідомив наслідки
7 травня, 16:23
Президент зауважив, що внаслідок удару по Запоріжжю є 37 постраждалих
Атака РФ на Запоріжжя і Дніпро: Зеленський повідомив про загиблих
5 травня, 21:39
Вперше за весь час повномасштабної війни парад у РФ пройде без бойової техніки
Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?
1 травня, 19:22
Путін у розмові з Трампом запропонував перемир’я на 9 травня
Центр протидії дезінформації пояснив, чому Путін запропонував перемир'я на 9 травня
30 квiтня, 06:52
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи
27 квiтня, 00:28
В уряді вважають, що після війни додому може приїхати близько двох мільйонів українців
Україна готується до повернення мільйонів громадян: уряд розробляє стратегію реінтеграції
24 квiтня, 08:44
Ворог не полишає спроб захопити все більше української території
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
У 2002 році Юрія Гриценка засудили до 22 років позбавлення волі за низку нападів та вбивств.
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
16 квiтня, 14:35
З великим болем народжується новий порядок, зазначає Буданов
Буданов: Старий порядок мертвий, зараз з болем твориться новий
14 квiтня, 18:15

Події в Україні

Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua