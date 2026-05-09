Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 245 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка Сумської області; Любицьке, Верхня Терса, Воздвижівська та Долинка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу та одну ворожу артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив 35 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано 10 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Чайківки, Тернової.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку

Противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Ставки, Ямпіль та Лиман.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував тричі, в районах населених пунктів Олександроград та Вороне.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Залізничне, Багате, Оленокостянтинівка та в бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну наступальну дію в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив три атаки в бік Антонівки.

Нагадаємо, триває 1536-й день повномасштабної війни в Україні.